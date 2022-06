Malabar Gold & Diamonds: அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் ரூ.9,860 கோடி முதலீடு!

இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் திரு. பியூஷ் கோயல், மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் திரு பி. ராஜீவ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர். மலபார் கோல்டு & டைமண்ட்ஸ், கருவூலம் மற்றும் புல்லியன் பிரிவின் தலைவர் திரு. திலீப் நாராயணனும் மாநாட்டில் பங்கேற்றனர். மலபார் கோல்டு & டைமண்ட்ஸ் நிறுவனம், அதன் ‘மேக் இன் இந்தியா (Make in India), மார்க்கெட் டு தி வேர்ல்ட் (Market to the World)’ முயற்சியினை அதிகரிப்பதற்காக சமீப காலமாக அதன் முதலீடுகளை இரட்டிப்பாக்கி வருகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் நகை விற்பனையாளர் 500 புதிய ஷோரூம்களைத் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் சுமார் 11,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்.