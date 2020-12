ரூ.1,45,000 கோடி... தானத்தில் தனியிடம் பெற்ற அசிம் பிரேம்ஜி! - வழிகாட்டும் தொழிலதிபர்

இவரைப் பற்றி சமீபத்தில் வந்திருக்கும் புத்தகம் `அசிம் பிரேம்ஜி – தி மேன் பியாண்ட் தி பில்லியன்ஸ் (Azim Premji – The Man Beyond the Billions)’. சந்தீப் கன்னா, வருண் சூத் ஆகிய இருவரும் இந்தப் புத்தகத்தில் அசிம் பிரேம்ஜி பற்றி சுவாரஸ்யமாக குறிப்பிட்டுள்ள பகுதிகள் இனி...



அசிம் பிரேம்ஜியின் எளிமை..!



எத்தனை கோடி ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் இவரது சாப்பாட்டு முறையில், பயன்படுத்தும் காரில், பயணிக்கும் முறையில் எந்தவொரு மாற்றமும் இருந்ததில்லை. அது போலவே, இவர் தனது நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களும் இருக்க வேண்டுமென நினைப்பதால், பலரின் அதிருப்திக்கு ஆளானவர். இருப்பினும் விப்ரோ குழுமத்துக்கான பண்பாடு மற்ற குழுமங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தனித்துவமானது.



10 டாலரில் 3 பேருக்கு பர்கர்..!



அலுவலகத்தில் எங்காவது வீணாக ஃபேன் அல்லது லைட் எரிந்துகொண்டிருப்பதைப் பார்த்தால் அதை நிறுத்திவிடக்கூடிய பழக்கம் கொண்டவர். ஒரு முறை அமெரிக்கப் பயணத்தின்போது உயர் அதிகாரி ஒருவர், மூன்று பேர் சாப்பிடுவதற்கு 10 டாலரில் பர்கர் வாங்கிக் கொடுக்க, அந்தச் சிக்கனத்தைப் பாராட்டியவர் பிரேம்ஜி.



விப்ரோ வேல்யூஸ்..!



1971-ம் ஆண்டில் விப்ரோ குழுமத்துக்கான பண்புகளை வரையறுக்க ஆரம்பித்தார். அது இன்றைக்கு `விப்ரோ வேல்யூஸ்’ என அங்கு பணியாற்றுபவர் களிடையே அறியப்படுகிறது. அதில் இடம் பெற்றிருக்கும் முக்கியமான மூன்று பண்புகள்... நேர்மை, மக்கள் மீது மரியாதை, வாடிக்கையாளருக்கு முக்கியத்துவம் ஆகும்.