பிசினஸ் சூட்சுமங்களைக் கற்றுத் தந்த வணிக இலக்கிய திருவிழா!

குஜராத் கோ-ஆபரேடிவ் மில்க் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷனைச் சேர்ந்த பிராண்ட் அமுல் ஆகும். இக்கூட்டுறவு அமைப்பானது சுமார் 36 லட்சம் விவசாயிகள், 18,700 கூட்டுறவு சங்கங்கள், 5,000 பால் டாங்கர்கள், 200 குளிர்விப்பு நிலையங்கள், 750 SKUs (இந்நிறுவனம் உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்து வரும் அனைத்து பிராண்டுகள், பொருள்கள், எடையளவுகள் உட்பட), 62 கிளைகள், 10,000 விநியோகஸ்தர்கள், 10 லட்சம் சில்லறை வணிகர்களைக் கொண்ட ஒரு மாபெரும் கட்டமைப்பைக் கொண்டது.



பாலும் பால் சார்ந்த பொருள்களும் அத்தியாவசிய பொருள்கள் என்றாலும் ஊரடங்கு காலத்திலும் தனது விநியோகச் சங்கிலியைத் தொழில்நுட்ப உதவி கொண்டு மிகவும் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி அதிக வருமானத்தையும் ஈட்டியது ஆச்சர்யப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்.



இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று?



1. ஹோட்டல், உணவகங்கள் அனைத்தும் ஊரடங்கின் போது மூடப்பட்டுவிட்டதால் `பெரிய பாக்சைஸுக்கான’ டிமாண்ட் குறைந்ததோடு ஐஸ் க்ரீம் விற்பனையும் பாதிப்புக்குள்ளானது. ஆனால், பால் மற்றும் பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களுக்கான வீட்டில் உபயோகிக்கப்படும் `சிறிய பாக் சைஸ்’களுக்கான டிமாண்ட் சுமார் 8 சதவிகிதம் அதிகமானது. இதை அறிந்துகொண்ட நிறுவனம் ஐஸ் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளை யெல்லாம் பால் பதப்படுத்தல், பால் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற பொருள்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து டிமாண்டுக்கு ஈடு கொடுத்தது.



2. 2009-ம் ஆண்டிலேயே ஐபிஎம் நிறுவனத்தோடு இணைந்து பொருள் விநியோகம் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தில் இந்நிறுவனம் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தது. அது இந்தப் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் உற்பத்தி, சரக்கு இருப்புநிலை மேலாண்மை, பால் விநியோகம் ஆகியவை குறித்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல உத்திகளை வகுக்க உதவியது.



3. பணியாளர்கள், விவசாயிகள் நலன் கருதி அவர்கள் தங்குவதற்கு தொழிற்சாலையின் அருகிலேயே வசதி செய்து தரப்பட்டு அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் பின்பற்றப்பட்டன.



4. முதல் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டவுடன் விவசாயிகள், வாடிக்கையாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், சில்லறை வியாபரிகள் என அனைவருக்கும் நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் இந்த அமைப்பின் நிர்வாக இயக்குநர் தனது போனில் பேசி பதிவு செய்த இரண்டு நிமிட காணொலி ஒன்றை சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்டார். பணியாளர் களுக்கு 40 - 50 சதவிகிதம் ஊக்கத் தொகை அறிவித்ததோடு விநியோகஸ்தர்களுக்கான மார்ஜினையும் அதிகரித்தார்.



5. இந்தக் காலகட்டத்தில் வழக்கத்தைவிட 40 - 50 லட்சம் லிட்டர் பால் அதிகமாக விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், எந்தவிதத் தடங்கலும் இல்லாமல் பொருள்களை வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்த்ததின் மூலம் அமுல் மீது மக்களுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கை அதிகரித்தது.



6. இந்தப் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் ஆன்லைன் மூலமான அமுல் பிராண்டின் விற்பனையும் முன்பு இருந்ததைவிட இரண்டு மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது.



வழக்கமாகவே குடும்பத் தினரால் நிர்வகிக்கப்படும் தொழில்கள் பல சவால்களைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். குறிப்பாக, புத்தக வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் இந்தப் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் பல இன்னல்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.



இதுபற்றி `தி ஃபேமிலி பிசினஸ் – ஹெளவ் இங்கிராம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் தி வோர்ல்டு ஆஃப் புக்ஸ் (The Family Business – How Ingram Transformed the World of Books)’ என்ற நூலை எழுதிய கீல் ஹண்டை (Keel Hunt) வெஸ்ட்லாண்ட் பிரசுரத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திகா நேர்காணல் செய்தார். பாரம்பர்யமிக்க இங்க்ராம் குழுமம் எண்ணெய், கட்டமைப்பு, கப்பல் போக்கு வரத்து எனப் பல தொழில் களோடு பாடப் புத்தகங்களை விநியோகிக்கும் தொழிலையும் ஒரு சிறிய பிரிவாக 1972-ம் ஆண்டு ஆரம்பித்தது. நாளடைவில் உலக அளவில் புத்தக விநியோகிப்பில் மிகப் பெரிய நிறுவனமாக வளர்ச்சி யடைந்தது.



இங்க்ராம் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ப்ரான்சனும், அவருடைய மகன் ஜானும் தொழில்நுட்பத்திலும் (இ-புத்தகம்) புத்தக விநியோக முறையிலும் (ஆன்லைன்) ஏற்பட்டு வரும் மாற்றத்துக்கேற்ப தங்களது வணிக உத்திகளை வடிவமைத்து மொத்த விற்பனை யாளர்களுக்கும் சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கும் உதவும் வகையில் புத்தகங்களைப் பதிப்பிப்பதிலும், ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் பிரபலமான `லாங்க் டெயில்’ வணிக உத்தியின் மூலம் ‘குறைந்த எண்ணிக்கை யிலான புத்தகங்களை அதிக அளவில் சிலருக்கு விற்பதற்குப் பதிலாக அதிக எண்ணிக்கையிலான புத்தகங்களைக் குறைந்த அளவில் பலருக்கும் விற்பதன் மூலம்’ மில்லியனில் இருந்த நிறுவனத்தின் விற்பனை பில்லியன்களாக அதிகரித்தது. இது கோவிட் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் புத்தக விற்பனையாளர்களுக்கு உதவியாக இருந்தது என்று கீல் தெரிவித்தார்.



இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியில், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் இலக்கியத் துறை எதிர் கொள்ளும் சவால்கள் குறித்தும், ஒரு பொருள் அல்லது சேவையின் ரசிகர்களை வாடிக்கை யாளர்களாகவும், வாடிக்கையாளர்களை ரசிகர்களாகவும் மாற்றுவது எப்படி என்பது உள்ளிட்ட பல தலைப்புகளில் பலரும் தங்களது கருத்துகளைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்.