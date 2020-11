ஆன்லைனில் நடந்த பெங்களூரு வணிக இலக்கிய சங்கமம்..! - இந்த ஆண்டு என்ன ஸ்பெஷல்?

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

இந்த சங்கமத்தில் கலந்துகொண்ட எழுத்தாளர்கள் பல புத்தகங்களைப் பரிந்துரைத்தனர். அதில் முக்கியமான 10 புத்தகங்கள் இதோ...

1. Tell Us Who You Are – Winona Guo, Priya Vulchi

2. Give Smart – Tom Tiemey

3. How to Change the World – David Bornstein

4. Uncommon Ground – Rohini Nilekani

5. I Too Had a Dream – Verghese Kurien

6. A World of Three Zeros – Muhammad Yunus

7. Zero to One – Peter Thiel

8. The Third Pillar – Raghuram Rajan

9. Poor Economics – Abhijit Banerjee, Ester Duflo

10. Sapiens – Yuval Noah Harari.