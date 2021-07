வாடிக்கையாளர் சேவையை வலியுறுத்தும் ஏழு விஷயங்கள்... நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்க!

வாடிக்கையாளரின் வெற்றி...



வாடிக்கையாளர் இப்படி மகிழ்ச்சி யாக இருப்பதை வாடிக்கையாளரின் வெற்றி (Customer Success) என்று சொல்லலாம். இது கிட்டத்தட்ட எல்லாத் துறைகளிலுமே அது பலன் அளிக்கவல்லது. உலக அளவில் ஆண்டுதோறும் வாடிக்கையாளர் வெற்றி குறித்த 85 கருத்தரங்குகள் நடத்தப்படு கின்றன. வாடிக்கையாளர் வெற்றி குறித்த முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட தன்னார்வ அமைப்புகள் இருக்கின்றன. இப்படி எக்கச்சக்க மான விஷயங்கள் இந்தப் புதிய துறையில் நடந்தாலும், வாடிக்கையாளர் வெற்றி என்றால் என்ன என்கிற அடிப்படையான விஷயத் திலேயே ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள். இதனாலேயே நிறுவன மேலாளர்கள் அதிகமான விஷயங்களைப் படித்தும், கன்சல்டன்டடுகளை கலந்துரை யாடியும் புரிந்துகொள்ள முயல் கின்றனர். ஆனால், ஒவ்வொரு கன்சல்டன்ட்டும் ஒவ்வொரு கருத்தைச் சொல்ல கடைசியில் குழப்பமே மிஞ்சுகிறது. இந்தப் பிரச்னையைத் தீர்க்கும் நோக்கில் எழுதப்பட்ட புத்தகம்தான் இது என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்.



வாடிக்கையாளரை வெற்றி பெற வைக்க...



எந்த நிறுவனமும் வாடிக்கையாளரை உரிமை கோர முடியாது. எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பலரையும் வாடிக்கையாளராகக் கொண்டிருக்க மட்டுமே முடியும். அந்தக் காலம் நீண்டதாக இருக்க வேண்டும் எனில், நிறுவனங்கள் தரும் பொருள் மற்றும் சேவைகளால் வாடிக்கையாளர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும். இதை உருவாக்க நிறுவனத்தின் வாடிக்கை யாளரின் வெற்றியைக் கண்காணிக்கும் பிரிவானது உள்ளது உள்ளபடி காணும் உண்மையான சூழலில் (Moments of Truth) இருக்க வேண்டும்; சிறந்த நிகழ்வுகளை உதாரணங்கள் மூலம் உருவகப்படுத்தி (Best practices) சொல்ல வேண்டும்; ஸ்ட்ராட் டஜிகளைச் சொல்லி விளைவுகளை உணர வைக்கும் கையேடுகளை (Playbooks - templates) உருவாக்க வேண்டும்; தொடர்ந்து வாடிக்கை யாளர் நலம் பேணுதலுக்கான முயற்சிகளை (Customer Health) செய்து வர வேண்டும்; வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கும் தொழிலின் இடர்களை முழுமையாக (Customer Risk Framework) அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்; வாடிக்கையாளர் வெற்றி பெறுவதற் கான திட்டங்களைத் (Customer Success Plans) தீட்ட வேண்டும்; வாடிக்கை யாளர்களைப் பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரித்தல் எனும் கலையை (Segmentation) சரிவர கற்றுக்கொண்டும், வாடிக்கையாளரின் குரலை (Voice of the Customer) நன்கு புரிந்துகொண்டும், வாடிக்கையாளரின் மகிழ்ச்சி (Customer Delight) என்பதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டும், இவற்றுக்கு எவை எல்லாம் சரியான அளவீடுகள் என்ற அடிப்படை விஷயங்களைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டும் செயல்பட வேண்டும். இத்தனை விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி செயல் படுவதற்கான வழிமுறைகள் இந்தப் புத்தகத்தில் தெளிவாக சொல்லப் பட்டுள்ளன.



வாடிக்கையாளர் வெற்றி என்பது...



இன்றைக்கு வாடிக்கையாளர் வெற்றி என்பதற்கு எந்தவிதமான தர நிலைகளும் (standards) வகுக்கப் படவில்லை. இதற்கான தரநிலைகள் உருவாக்கப்படும் வரையில் குழப்பம் என்பது நிறுவனங்கள் மத்தியில் இருக்கவே செய்யும். உங்கள் நிறுவனம் எதில் கவனம் செலுத்துகிறது, மதிப்பு (value) என்பதை உங்கள் நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்கு எப்படிக் கொண்டு சேர்க்கிறது, உங்கள் நிறுவனம் அதனுடைய வெற்றி என்பதை எப்படி வரையறை செய்கிறது, உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை எந்த அளவுக்கு தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளனர் என்பதைப் பற்றியெல்லாம் உங்களால் தெளிவாகச் சொல்ல முடிந்தது எனில், உங்களால் வாடிக்கையாளர் வெற்றி என்பதைத் தெளிவாக வகைப்படுத்தி அதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை சுலபத்தில் எடுக்க முடியும்.