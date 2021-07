உங்கள் பிராண்டை மக்கள் மனதில் பதிய வைப்பது எப்படி? பிராண்ட் பொசிஷனிங் & ரீபொசிஷனிங் கலை...

பிராண்ட் ரீபொசிஷனிங்...



ஒரு தயாரிப்பின் பிராண்ட் பொசிஷனிங்கை மதிப்பீடு செய்து, கொஞ்சம் மாற்றி, மீண்டும் சந்தைக்குக் கொண்டு போய் வாடிக்கையாளர்களின் மனதில் இடம்பெறச் செய்வது தான் பிராண்ட் ரீபொசிஷனிங். மூன்று C-கள் காரணமாக இந்த ரீ பொசிஷனிங்கை நாம் செய்தாக வேண்டும். முதல் C, Competition அதாவது, போட்டி. இரண்டாவது C, Change அதாவது, மாற்றம். மூன்றாவது C, Crisis அதாவது, நெருக்கடி.



கண்ணுக்கெட்டிய வரை தனக்குப் போட்டியாளர்கள் யாருமில்லை என நினைத்த நோக்கியா 90-களில் உலக சந்தையைத் தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்திருந்தது. ஆனால், ஆண்ட்ராய்டு தொழில் நுட்பத்தை அங்கீகரிக்க மறுத்ததன் விளைவு, சந்தையில் இருந்து காணாமலே போய் விட்டது. மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் நோக்கியாவைக் கையகப்படுத்தி மீண்டும் சந்தைக்கு வந்திருக்கிறது.



காட்பரீஸ் டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டில் புழு இருந்த தாக வீடியோ வைரலாக பரவினாலும், குறுகிய காலத்தில் அதைச் சரிசெய்ததன் மூலம் இழந்த பெயரை மீண்டும் பெற்றது காட்பரீஸ்.



மேகி நூடுல்ஸ் பாக்கெட்டு களில் அதிகப்படியான ஈயம், மோனோ சோடியம் க்ளூடாமேட் இருப்பதாகக் கண்டறிந்ததை அடுத்து ஏப்ரல் 2015-ல் மேகி நூடுல்ஸ் தடை செய்யப்பட்டது. பல்வேறு கடைகளில் இருந்து 35,000 டன் மேகி பாக்கெட்டுகளை அந்த நிறுவனம் அகற்ற வேண்டியிருந்தது. இந்தத் தடையானது அடுத்த சில மாதங்களில் ரத்து செய்யப்பட்டாலும், 2 நிமிட மேகி நூடுல்ஸ் நிறுவனத்தின் நற்பெயரை இரண்டு நாளில் காலி செய்துவிட்டது. ரூ.500 கோடிக்குமேல் நஷ்டம் கண்டது.



ஒரே ஒரு பொருளை பெரிதாக நம்பி இருப்பதால்தானே இத்தனை பிரச்னை என்று நினைத்த அந்த நிறுவனம், இரண்டே ஆண்டுகளில் 43-க்கும் அதிகமான பல புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி தனது சந்தைப் பங்கை தக்கவைத்துக் கொண்டது.



ஆக, கடந்த காலத்தைப் பற்றி நாம் அதிகம் பெருமைப்படாமலும் அல்லது கவலைப்படாமலும் காலத்துக்கேற்ப மாற்றி பிராண்ட் ரீபொசிஷனிங் செய்தால், வாடிக்கையாளர்களின் மனதில் என்று நிலைபெற்று, சிறப்பான விற்பனை காணலாம் என்பதில் சந்தேகமே வேண்டாம்!