அலுவலக ஊழியர்களின் வேலைத்திறனைக் குறைக்கும் ஆபீஸ் மீட்டிங்குகள்! என்னதான் தீர்வு?

வீணாகும் பொன்னான நேரம்...

‘நாம் போடுகிற மாதாந்தர ஸ்ட்ராட்டஜி ரிவ்யூ கூட்டம் தேவையா?’ என்று கேட்டார். அத்தனை பேருமே ‘அது தேவை யில்லை’ என்று கோரஸாகச் சொன்னார்கள். ‘ஓ.கே. உங்களுக்கு அது தேவையில்லை என்றால், எனக்கும் தேவையில்லை’ என்று சொல்லிவிட்டார் அவர்.



எதனால் இந்த விதமான கோரஸான பதில் வந்தது என்று பார்த்தால், மாதாந்தர ஸ்ட்ராட்டஜி ரிவ்யூ மீட்டிங்குக்குத் தயார் செய்வதற்கே எக்கச்சக்கமான நேரத்தை அந்தக் குழுவினர் செலவிட்டு வந்தனர் என்பதுதான். உயர்பதவி வகிக்கும் அதிகாரிகள் 40 பேர் சராசரியாக ஒவ்வொருவரும் மூன்று மணி நேரம் செலவிட்டுக்கொண்டிருந்தனர். இது தவிர, பல இடைநிலை உயரதிகாரி களிடத்தில் பேச்சுவார்த்தை, எக்கச் சக்கமான பவர்பாயின்ட் ஸ்லைடுகள் (இதில் பாதியை யாரும் கவனிக்கவே மாட்டார்கள்!), அதற்கான டேட்டாக்களை நிறுவனத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் இருந்து கேட்டுப் பெறுவதற்கான கால அவகாசம் எனப் பலரும் இந்த மாதாந்தர ஸ்ட்ராட்டஜி ரிவ்யூ மீட்டிங்குக்காகத் தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தைச் செலவிட்டு வந்தனர். கூட்டிக் கழித்து கணக்கு பார்த்தால், இந்த உப்புசப்பில்லாத மாதாந்தர ஸ்ட்ராட்டஜி ரிவ்யூ மீட்டிங்குக்கு ஆண்டொன்றுக்கு மூன்று மில்லியன் டாலர்கள் அளவிலான செலவை நிறுவனம் செய்துகொண்டிருந்தது.



ஆனால், பாஸ் சொல்லிவிட்டாரே என்ற ஒரே காரணத்துக்காக நிர்வாகிகள் வேறு வழியில்லாமல் செய்துவந்தனர். இதேபோன்று நிறுவனத்தினுள் இருக்கும் பட்ஜெட், அப்ரூவல், பல்வேறு பணிநிலை அடுக்குகள், (structure) பல்வேறு நடைமுறைகள் போன்றவை எந்த அளவுக்கு சிறப்பான செயல்பாட்டுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுவதாக இருக்கும் என்ற கேள்வியுடன் ஆரம்பிக்கிறது ‘Brave New Work: Are You Ready to Reinvent YourOrganization?’ என்ற இந்தப் புத்தகம்.