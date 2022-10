வணிகத் தலைமைகொள் 1 - புதிய பகுதி

விதி 3: நம்பிக்கைதான் வணிகம்

நாம் இப்போதுதான் தொழில் தொடங்கியிருக்கிறோம். ஆனால், பல வருடங்களாக இந்தத் தொழிலைச் செய்யும் பெரு முதலாளிகள் சந்தையில் இருக்கிறார்கள். சில ஆண்டுகள் தொழில் செய்து சந்தையின் கணிசமான வாடிக்கையாளர்களைக் கைக்கொண்டிருக்கும் சிறு வியாபாரிகளும் இருக்கிறார்கள். இவர்களோடு நாம் எப்படிப் போட்டியிடுவது? நம் பிராண்டை எப்படி நிலை நாட்டுவது?

ஒரு வணிகன் தனி மனிதன் அல்ல! அவனே ஒரு பிராண்ட். அவனது தரம், அவனது அறம், அவனது சொல், அவனது செயல் என அவனது குணங்களே வணிகப் பரிமாற்றத்தில் விற்பனையை முடிவு செய்கின்றன.

தொழில் தொடங்கியவுடன், இதுநாள் வரை நம்மிடமிருந்த தவறான போக்குகள் அனைத்தையும் விடவேண்டிய தருணம் வந்தாயிற்று.

நான் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசியதில்லை, என் நண்பர்களிடம் கூட! காரணம், நான் ஒரு நிறுவனம். நான் விற்கும் பொருள், நான் சரியாக இருந்தால்தான் விற்கும். அதனால் முதலில் நானொரு பிராண்ட் ஆகி என் brand value மேம்பட வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், It doesn't matter how big you are. what matters is, how reliable are you. ஆம், நாம் வணிகத்தில் பெரும்புள்ளியாக இல்லாமலிருக்கலாம். வாடிக்கையாளருக்கு அது அவசியமும் இல்லை. வாடிக்கையாளர் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது நம்பிக்கை. அதை ஏற்படுத்தினால், அளித்தால் போதும். வணிகம் வளரும்.

எனவே இளைஞர்களே, வாருங்கள்! வணிகம் செய்வோம்.

- வணிகம் பெருகும்...