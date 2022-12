வணிகத் தலைமை கொள் - 10

ஆம், பொறுமைதான் வாடிக்கையாளர்களைக் கையாளும் திறனில் மிகவும் முக்கியமானது. நம் வங்கி, நம் அலைபேசி சேவை, நம் கிரெடிட் கார்டு, ஏன்... நம் மருத்துவர் வரையிலும் நாம் பொறுமையைத்தான் எதிர்பார்க்கிறோம். ஒரு புகழ்பெற்ற ஆங்கில வாசகம் சொல்கிறது, ‘Our Patience Will Achieve More Than Our Force.' ஆம், நம் பொறுமை நம் சக்தியைவிட பலம் வாய்ந்தது.



வாடிக்கையாளரே முதன்மை என நட..!



இன்று எந்த விற்பனையும் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கையில் இல்லை. வாங்கும் சந்தைதான் அதை முடிவு செய்கிறது. ஆக, சந்தையும் அந்தச் சந்தையின் விரிவாக்கமான வாடிக்கையாளர்களும்தாம் நம் வணிகத்தை நிர்ணயம் செய்கிறார்கள். அவர்களின் தேவையை ஒட்டியே ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் மொத்தச் செயல்பாடுகளும் கட்டமைக்கப்படுகின்றன.



அமெரிக்காவின் பெரும் பணக்காரர் ஜான் ராக்பெல்லரின் பேரன் லாரன்ஸ் ராக்பெல்லர் குறித்து ஒரு கதை உண்டு. ஒரு முறை லாரன்ஸும் அவர் மனைவி மேரியும் 1950-ம் ஆண்டுவாக்கில் ஒரு நெடும்பயணம் செல்கிறார்கள் தங்களது காரில். இரவுவேளை வந்துவிட, தங்குவதற்கு இடம் தேடுகிறார்கள். அச்சமயம் பார்த்து சரியான மழை வேறு ஆரம்பிக்க, வாகனத்தை மேலும் செலுத்த முடியாமல் ஏதேனும் விடுதி இருக்கிறதா எனப் பார்க்கிறார்கள்.



கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு சிறு விடுதியும் தென்பட, அங்கு சென்று அறை வேண்டுமென்று கோருகிறார்கள். அது மிகச்சிறிய விடுதி. மொத்தமே நான்கு அறைகள்தான். அந்த விடுதியின் மேற்பார்வையாளன், ‘‘மன்னிக்கவும் ஐயா. இங்கு அறை காலியாக இல்லை. எல்லாவற்றிலும் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள்'' எனச் சொல்லிவிடுகிறான்.