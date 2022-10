வணிகத் தலைமைகொள் - 3

வணிக மொழியில் உறவை, தொடர்பை, contact என்பார்கள். Business is nothing but contacts. ஆம், நமக்கு எத்தனை பேரோடு வணிகத் தொடர்பு இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு நம் வணிகம் பெருகும். எனவே வணிகம் தொடங்கியவுடன் செய்ய வேண்டியது, அவ்வணிகம் சார்ந்த மனிதர்களைச் சந்திப்பது. அவர்கள் வாடிக்கையாளராக இருக்கலாம், விற்பனையை முடித்துத் தருபவராக இருக்கலாம், எங்கு விற்பனை இருக்கிறது எனத் தகவல் அளிக்கும் ஆலோசகராக (consultant) இருக்கலாம், போட்டியாளராகக்கூட இருக்கலாம். அத்தனை தொடர்புகளும் வணிக வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.



அந்தத் தொடர்புகளைப் பலப்படுத்திக் கொள்வது, அவர்களுக்காக ஏதேனும் சிறு நன்மையேனும் செய்வது அல்லது அவர்களோடு பேசும்போது, வாக்கினிலே இனிமை கொள்வது... இவை எல்லாவற்றையும் கடமையாக இல்லாமல் விரும்பிச் செய்ய வேண்டிய தருணம் வந்தாயிற்று.



ஆம், நாம் இப்போது யாருக்கோ வேலை செய்யவில்லை. நமக்காகச் செய்கிறோம்.



எனவே இளைய தலைமுறையே! வாருங்கள், வணிகம் செய்வோம்.

- வணிகம் பெருகும்