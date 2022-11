வணிகத் தலைமைகொள் - 4

கொசுறுப் பொட்டலம் தந்த இனிப்புக்கடையும், ஓட்டுநரை உரிமையாளராக்கிய சின்ன யானையும், எக்கேள்வியையும் ஏற்ற கூகுளும், தேர்வில் தேர்ச்சி அடையாதவருக்கு வாய்ப்புத் தந்த நானுமே அதைத்தான் செய்தோம்.



If you are not first, be different. அதுதான் இவை அனைத்தின் சாரம்.



பாரதிராஜா திரைக்கு வந்தபோது, அதற்குமுன்பு முதலிடத்தில் இருந்தவர்களைப் போல படம் எடுக்கவில்லை. அவர்கள் எடுக்காததை இவர் எடுத்தார்.



இன்று, ஒன்றைப்போல இன்னொன்று என இருக்கும் தொலைக்காட்சி சேனல்களை யாரும் பார்ப்பதில்லை. வித்தியாசம் காட்டும் சேனல்களே, நிகழ்ச்சிகளே அதிகபட்ச நேயர்களை இழுக்கின்றன. வெற்றி பெற்றோர் அத்தனை பேரின் சூட்சுமமும் இதுவே.



பெரிதல்ல, சிறு வித்தியாசமும், நாம் காட்டும் தனித்துவமும்கூட வாடிக்கையாளருக்கு நம் பொருளின் மீதான மதிப்பைக் கூட்டும். நம் மீதான மதிப்பையும்...



வித்தியாசப்படுவோம், வெல்வோம்.



- வணிகம் பெருகும்...