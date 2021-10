மாத சந்தா முறையில் வாகனங்கள்... வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரப்பிரசாதமா?

மற்ற துறைகளில் சந்தா திட்டம்...



வாகனத்துறையில் இப்போது வந்திருக்கும் இந்தத் திட்டம் மற்ற துறைகளில் அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. விமானத் துறையில் இன்ஜின் தயாரிக்கும் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனம் இதற்கு ஓர் உதாரணம். விமான இன்ஜினை விமான நிறுவனங்களுக்கு விற்காமல், அந்த நிறுவனங் களுடன் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளும். அதாவது, விமானம் பறக்கும்போது அந்த இன்ஜின் செயல்படும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இத்தனை டாலர் என்று அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கும். அதன்படி ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த ஏற்பாட்டில் உள்ள இன்ஜின்கள் பறந்த மொத்த நேரத்துக்கு தகுந்த வருமானம் கிடைக்கும். ‘பவர் பை தி ஹவர்’ (Power by the hour) என்று ரோல்ஸ் ராய்ஸ் அழைக்கும் இந்த ஏற்பாடு 1962-ல் தொடங்கப்பட்டது. இன்று கிட்டத்தட்ட அந்த நிறுவனத்தின் பாதி வருமானம் இதிலிருந்து வெற்றிகரமாக வருகிறது.



சர்விடைசேஷனை செயல்படுத்திய மற்றொரு பிரபலமான நிறுவனம், ஜெராக்ஸ். அதன் நகலெடுக்கும் இயந்திரங்கள், பிரின்டர்களை விற்காமல் அச்சு எடுக்கும் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் இவ்வளவு என்று நிர்ணயம் செய்து, அதன்படி வாடிக்கை யாளர்களிடம் வசூலிக்கும்.



மென்பொருள் துறையில் இதற்கு இணையான ஏற்பாடு அல்லது வியாபாரம் செய்யும் பிசினஸ் மாடல்தான் ‘சாஷ்’ (SaaS) என அழைக்கப்படும் Software as a Service. நமக்குத் தேவையான மென்பொருள்களை நாமே வாங்கிப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மூலம் பயன்படுத்துவதே இந்த ‘சாஷ்’. அனைவரும் பயன்படுத்தும் மென்பொருளை அதிக மாற்றங்கள் இல்லாமல் நாமும் பயன்படுத்தி, பயன்பாட்டுக்குத் தகுந்தாற்போல கட்டணம் செலுத்தலாம் (pay per use).



தொழில்நுட்பங்களின் பங்கு...



சர்விடைசேஷனில் சில வகைகள் உள்ளன. இதில் செயல்படுத்த சுல‌ப‌மானது மாருதி செய்தது போல, மாதத்துக்கு ஒரு தொகை. இதைவிட நவீனமானது ரோல்ஸ் ராய்ஸ் செய்தது போல, பொருளின் உபயோகத்துக்கு ஏற்ற ஒரு தொகை. உதாரணமாக, வாகனம் ஓடும் தூரம் அல்லது இன்ஜின் விமானத்தில் பறக்கும் நேரத்தைப் பொறுத்து.



ஐ.ஓ.டி என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்க்ஸ் (Internet of things) போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் பொருளின் பயன்பாட்டைத் தொலைவில் இருந்து கண்காணிக்க உதவும். பயன்பாடு மட்டும் இல்லாமல் அதன் செயல்திறனையும் கண்காணிக்கலாம். அனலிட்டிக்ஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) மூலம் ஐ.ஓ.டி தரும் முக்கிய தகவல்களை நம்மால் துல்லியமாக ஆராய முடியும். வாகனமோ, இன்ஜினோ, பிரின்டரோ பழுதடையும் முன்னரே அறிகுறிகளைக் கவனித்து நேரத்துக்குத் தக்க‌ நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம்.



இதைவிட ஓர் அதிநவீன ஏற்பாடு, ஒரு பொருளின் செயல்பாட்டை வைத்து அதன் சந்தாவை முடிவு செய்வது. மின்சாரம் தயாரிக்கும் டர்பைன் போன்றவற்றில் அவை தயாரிக்கும் மின்சாரம், பழுதடையாமல் வேலை செய்யும் நேரம், பழுதடைந்தால் சரிசெய்ய ஆகும் நேரம் போன்ற அளவீடுகளை வைத்து அவற்றுக்கான சந்தாவை நிர்ணயம் செய்யலாம். ஜெனரல் எலெக்ட்ரிக் நிறுவனம் இந்த சந்தா முறையைப் பின்பற்றுகிறது. ஒப்பந்தத்தில் கூறிய அளவீடுகள் அனைத்தையும் அடைந்தால் கேட்ட சந்தா கிடைக்கும். தவறினால் அப‌ராதம் கட்டும் நிலை உருவாகும். அதே சமயம், ஒப்பந்தத்தில் கூறியதைவிட சிறப்பாகச் செயல்பட்டால் ஊக்கத் தொகைகளும் கிடைக்கும்படி அமைத்துக்கொள்ளலாம்.



சர்விடைசேஷன் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள்...



சர்விடைசேஷன் என்பது ஒரு பொருளையும் அதற்குத் தேவையான சேவைகளையும் ஒருங்கிணைத்து வாடிக்கை யாளர்களுக்கு அளிப்பதாகும். ஒரு பொருளுக்குத் தேவையான சேவைகள் பலவ‍ற்றை முதலில் செயல்படுத்துவது, அவற்றின் தினசரி இயக்கம், பராமரிப்பு, பழுது பார்த்தல் போன்றவை. அந்தப் பொருளின் விலையையும் சேர்த்து ஆயுள் காலத்துக்கு ஆகும் இந்தச் செலவுகளை மாதத்துக்கு இவ்வளவு என்று கணிப்பது இந்த மாத சந்தா.



பாரம்பர்ய வழியில் ஒரு புது பொருளை விற்கும்போது அதன் விலை என்னவோ, அது முழுவதும் அதைத் தயாரித்த நிறுவனத்துக்கு உடனே கிடைத்து விடும். ஆனால், சர்விடை சேஷனில் இந்தப் பணம் மாத சந்தாவாக உருமாறி, கையில் கிடைக்கும் பணம் சிறு தொகை களாக மாறிவிடும். சர்விடை சேஷன் முறையைச் செயல் படுத்தும் நிறுவனங்கள் இந்த மாற்றத்துக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.



நாளுக்கு நாள் பொருள்கள் நவீனமயமாகி வருகின்றன. அவற்றில் இருக்கும் மின்னணு மற்றும் மென்பொருள் தொழில் நுட்பங்களின் அளவு அதிகரித்து வருகிற‌து. அவற்றில் பயன்படும் மூலப்பொருள்களின் விலை பணவீக்கத்தால் ஏறுமுகமாக இருக்கிறது. இவற்றால் பல பொருள்களின் விலை அனைவராலும் வாங்க முடியாத நிலையை அடைந்து விட்டது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் பொருள்கள் சமூகத்தின் அனைத்துப் பொருளாதார பிரிவுகளையும் சென்றடைய சர்விடைசேஷன் போன்ற அமைப்புகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.



யாருக்கு உகந்தது இந்த சர்விடைசேஷன் திட்டம்..?



மாருதியின் ‘சப்ஸ்கிரைப்’ திட்டம் வாகனம் வாங்குவதைவிட லாபமாக இருக்குமா என்ற கேள்விக்கான பதில் காண வேண்டுமெனில், அந்த நிறுவனம் முன்வைக்கும் திட்டத்தை ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும்.



ஒரு வாடிக்கையாளரின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இந்தத் திட்டம் பயன்ப‌டுமா, பயன்படாதா என்று சோதனை ரீதியாக ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். ஒரு வாகனத்தைத் தினமும் அதிக தூரம் ஓட்டி, பல ஆண்டுகள் உரிமையாளராக இருக்க விருப்பப்படும் வாடிக்கையாளர்கள், எப்போதும் போல முழு விலையைக் கொடுத்து அல்லது கடன் ஏற்பாடு செய்து காரை வாங்கிவிடலாம். வாகனத்தை வாங்க வசதி இல்லாதவர்கள், அடிக்கடி மாற்ற நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்கள், அதிகம் பயன்படுத்தாதவர்கள் சர்விடைசேஷன் திட்டத்தில் சேரலாம்.



சர்விடைசேஷன் திட்டமானது தயாரிப்பு நிறுவனங்களிடம் பலவிதமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். அவர்கள் தயாரிக்கும் பொருள்கள் தரக்கட்டுப்பாட்டுடன் நல்லபடியாக இயங்க வேண்டும். பழுது பார்க்க பயிற்சி பெற்ற, கைதேர்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இருக்க வேண்டும். பாகங்கள் சரியான நேரத்துக்கு வாடிக்கையாளர்களிடம் சென்றடைய சிறப்பான சப்ளை செயின் தேவை. பொருளை விற்றுவிட்டு மறந்துவிடாமல், அதன் ஆயுள் காலம் முழுவதும் அதைக் கண்காணித்து வாடிக்கையாளர்களிடம் தொடர்பில் இருந்து அவர்கள் பிரச்னைகளைத் தீர்த்து வைக்க வேண்டும்.



சேவை சார்ந்த பொருளாதாரத்தை நோக்கி நாம் சென்றுகொண்டிருக்கும் இந்தக் காலகட்டத்தில், சர்விடைசேஷன் முறையில் வர்த்தகத்தை அடுத்த கட்டத்துக்குக் கொண்டு செல்ல வழிபிறந்துள்ளது. ஒரு பொருளை விலை கொடுத்து வாங்காமல் அதன் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப சந்தா கட்டி அதைப் பயன்படுத்துவதும் இந்த நவீன முறையை தயாரிப்பாளர்களும், வாடிக்கையாளர்களும் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு பயன்படுத்தினால், வியக்கத்தக்க ‌மாற்றங்கள் இனி நிகழும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை!