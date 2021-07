இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு புதிய நெருக்கடி..! வளர்ச்சியைப் பாதிக்குமா..?

அண்மையில் இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கான வரைவு விதிமுறையை மத்திய அரசு வெளியிட்டது. இந்த வரைவு விதிமுறைகள் தொடர்பாக வரும் 6-ம் தேதி வரை கருத்து தெரிவிக்கலாம் என மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த வரைவு, இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் என்பது பொருள்களை விற்கும் நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல, சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் கூட என அறிவித்திருப்பதன்மூலம் சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வரைவில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன?



வரைவில் இருப்பவை...



இனி இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் அதிக தள்ளுபடி கொடுத்து விற்பனை செய்யக் கூடாது என வரைவில் இருக்கிறது. ஆனால், வழக்கமாக வழங்கும் தள்ளுபடிக்கு எந்த பிரச்னையும் இல்லை என அறிவிக்கப் பட்டிருந்தாலும் அதிக தள்ளுபடி வழங்க முடியாது.



அடுத்து, இனி விற்பனையாளர் களின் அனைத்து விற்பனைக்கும் இ-காமார்ஸ் நிறுவனங்கள் பொறுப் பேற்க வேண்டும். ஒருவேளை, விற்பனை நிறுவனங்கள் ஏதேனும் தவறு செய்தாலோ, வாடிக்கையாளர் களுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டாலோ அதற்கும் இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அந்தப் பிரச்னையை இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களே தீர்க்க வேண்டும். இதற்கென பிரத்யேகமாக சிறப்பு புகார் அதிகாரியை (chief compliance officer) நியமிக்க வேண்டும். இந்த அதிகாரி இந்தியராக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.



அதேபோல, ஒவ்வொரு இ-காமர்ஸ் நிறுவனமும் தொழில் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக ஊக்குவிப்புத்துறை (Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT) என்னும் அமைப்பில் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அதேபோல, இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் எந்த நாட்டிலிருந்து கொண்டுவரப் படுகிறது என்பது உள்ளிட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.



அதேபோல, இ-காமர்ஸ் நிறுவனத் துக்குச் சொந்தமான அல்லது முதலீடு செய்திருக்கிற (10 சதவிகிதத்துக்கு மேல் பங்குகள் உள்ள) விற்பனை நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட இ-காமர்ஸ் தளத்தில் பொருள்களை விற்கக் கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல வரைவு விதிகள் உள்ளன.