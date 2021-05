மார்க்கெட்டிங்கில் கில்லாடியாக மாற கைகொடுக்கும் 8 ‘P’-க்கள்..! வணிகத்தில் ஜெயிக்க உதவும் அம்சங்கள்

எந்தவொரு தொழில் துறையிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய தயாரிப்பு மேம்பாட்டுக்கான ஓர் உலகளாவிய மாதிரிதான் இந்த ‘மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ்.’ ஒரு பெரிய, தொடர்ச்சியான சந்தைப்படுத்தல் வட்டத்தின் சமபிரிவுகளாக P - Product (தயாரிக்கப் படும் பொருள்), P - Price (விலை), P - Promotion (விற்பனை மேம்படுத்தல்), P - Place (விநியோகம்) என்கிற நான்கையும் பிரித்துக்கொள்ளலாம். ஜெரோம் மெக்கார்த்தி என்ற அமெரிக்க பேராசியர் அறிமுகப் படுத்தியதுதான் இந்த நான்கு அம்ச சந்தைப்படுத்தல் கலவை. இந்தக் கலவையில் உள்ள நான்கு அம்சங்கள் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.



P - Product (தயாரிப்பு/பொருள்)



பொருள் என்பது ஒருவர் பயன்படுத்தக்கூடிய உருவமுள்ள சாதனம், அதன் வடிவமைப்பு, தரம், தோற்றம், சிறப்பம்சங்கள், பிராண்டின் பெயர் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். உதாரணம், சோப், கார், இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி.



P - Price (விலை)



விலை என்பது ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக அளிக்கக்கூடிய பணமாகும். பொருளின் விலையை நிர்ணயிக்கும் வழிமுறைகள், சலுகைகள், லாப விகிதம், விலைக் கொள்கைகள், கடன் வசதி ஆகியவை அடங்கும். உதாரணம், அதிரடித் தள்ளுபடி விற்பனை விலை.



P - Place (விநியோகம்)



இடம் என்பது தயாரிக்கப்பட்ட பொருள், அதன் இலக்கான வாடிக்கையாளர்களை அடைகிற பகுதியாகும். விநியோகமுறை, போக்கு வரத்து, இடைத்தரகர்கள் அவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை, விற்கப்படும் கடைகள், அவை அமைந்துள்ள இடங்களைக் குறிக்கும். உதாரணம், சூப்பர் மார்க்கெட், மளிகைக் கடை, பெட்டிக்கடை, ஷோரூம்.



P - Promotion (விற்பனை மேம்படுத்தல்)



பொருளை விற்பனை செய்ய மேற்கொள்ளும் செயல்கள். இதில் விளம்பரம், நேரடி விற்பனை, விற்பனை உத்திகள், விற்பனை மேம்பாட்டுச் சலுகைகள், ஊடகங்கள், விற்பனையாளர் திறன் ஆகியவை அடங்கும். உதாரணம், வாய்வழிப் பிரசாரம், இலவசங்கள், ஒன்று வாங்கினால் இன்னொன்று ஃப்ரீ, அதிக எடை - அதே விலை.



இதுதான் அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை, அனைத்து வணிக மேலாண்மை வகுப்புகளில் படித்தது, பார்த்தது, கேட்டது. சந்தையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் இந்த நான்கு அம்சங்களை அடித்தளமாகக் கொண்டு அனைத்து உத்திகளும் அமைக்கப் படுகின்றன எனச் சிலர் சொன்னாலும், இது பழைய சிலபஸ் எனக் கூறுவோரும் உண்டு. 1980-களில் பல கோட்பாட்டாளர் கள் சந்தைப்படுத்துபவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வகையில் இதில் மேலும் மூன்று P-களை இதனுடன் சேர்த்தனர்.



அவை, People (மக்கள் / பணியாளர்கள்) Process (செயல்முறை), Physical Eveidence) (நேரடிச் சான்றுகள்). இவை எல்லா வற்றிற்கும் மேலாக எட்டாவதாக ஒன்று வந்திருக்கிறது. அதுதான் Politics என்ற அரசியல். இந்த எட்டாவது P மற்ற 7 P-க்களையும் பாதிக்கும். சந்தைப்படுத்தலில் 8 P-க்களைக் கருத்தில் கொண்டு வணிகத்தைக் கையாள வேண்டும்.



People (மக்கள்)



ஒரு நிறுவனம் தனது வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டுமென்றால் அதன் பணியாளர்களின் செயல்திறன் மிகவும் முக்கியம். ஒரு நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளைப் பரிசோதித்து உணர்ந்து தெரிந்துகொள்வதற்கு முன் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் மூலமாகவே நிறுவனம் பார்க்கப் படுகிறது. எனவே, அவர்களுக்கு முறையான பயிற்சி அவசியம். பணிபுரியும் வேலைக்கான பயிற்சி என்பது வாடிக்கையாளர் களிடம் சரியான முறையில் நடந்துகொள்வதற்கான பயிற்சி. வாடிக்கையாளர்களிடம் நடந்துகொள்ளும் முறை, இதை விற்பனை குறித்து மட்டும் என எடுத்துக்கொள்ளத் தேவை யில்லை. The next proess is our customer என ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். அடுத்த செயல் பாடுதான் நமது வாடிக்கையாளர் என்ற முறையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் நாம், நமது இன்டர்னல் கஸ்டமர் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்துக்குள் இருக்கும் பணியாளர்களையும் வாடிக்கையாளர்களாகக் கருத வேண்டும். பணியாளர்கள் தங்களது முதன்மைப் பணியில் தேர்ந்தவர்களாக இருப்பதுடன், தனிப்பட்ட திறமைகளிலும், வாடிக்கையாளர் சேவையின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு நடப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும்.



உதாரணம், விற்பனை செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் ஊழியர்களிலிருந்து மேலாளர், இயக்குநர்கள் வரை இதில் அடங்குவார்கள்.