வாடிக்கையாளர்களின் குறைகளைக் கையாளும் கலை..!

மாருதி நிறுவனம் ஒருமுறை ஒரு குறிப் பிட்ட மாடலில் உதிரி பாகத்தில் குறைபாடு இருப்பதை சந்தேகித்தது. உடனடியாக அந்தப் பாகம் பொருத்தப்பட்ட இன்ஜின் வரிசை எண்களைக் கண்டறிந்து, அந்த கார்களை வாங்கிய வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரையும் தங்களது டீலர்கள் மூலம் தொடர்புகொண்டு, ஒரு இலவச பரிசோதனைக்காக கார்களை ஷோரூமுக்கு வரவழைத்தது. தீவிர பரிசோதனைக்குப் பின் அந்தப் பாகத்தில் குறைபாடு இருந்தால், இலவசமாக அவற்றை மாற்றி தந்தது.



இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம், அந்த கார்களை வாங்கியவர்களுக்கு அதை ஓட்டும் போது அப்படி ஒரு குறை இருந்தது தெரியாது. உதிரி பாகத்தில் உள்ள குறைபாடு வாகனத்தின் சீரான ஓட்டத்துக்குத் தடையாக இருக்கும் என்ற சாத்தியக்கூறுகளை மாருதி நிறுவனம் முன்கூட்டியே கணித்ததால், அந்தக் குறைபாடுகளை நீக்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கியது.



இதன்மூலம் மாருதி கார் நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களிடையே தனது நற்பெயரை உயர்த்திக்கொண்டது. இந்தியாவில் ஜெனரல் மோட்டார், மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ், டொயோட்டோ, ஹோண்டா, மாருதி போன்ற நிறுவனங்களால் 2020-ம் ஆண்டில் மட்டுமே சுமார் மூன்று லட்சம் கார்களுக்குமேல் திரும்பப் பெறப்பட்டு சரிசெய்து தந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் குறைகளைக் கையாளுவதில் உள்ள தங்களது ஈடுபாட்டையும் அர்ப்பணிப்பையும் காண்பிக்கின்றன.



வாடிக்கையாளர்களின் குறைகளைக் காதுகொடுத்து கேட்க வேண்டும். அவற்றை நாம் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளத் தவறினால், அதனுடைய விளைவுகள் நிறுவனங் களுக்குக் கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தித் தருவதுடன், சட்ட ரீதியாக பிரச்னைகளையும் சந்திக்க நேரிடும்.



பொருள்கள் மற்றும் சேவைகளில் அவ்வப்போது குறை பாடுகள் இருப்பதை அனைத்துத் தரப்பு வாடிக்கையாளர்களும் அறிவார்கள். ஏனென்றால், இவை அனைத்தும் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்பதால், ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்க வாய்ப்புண்டு என்றாலும், அந்தக் குறைகள் பற்றி தெரியவரும்போது, அதை அந்த நிறுவனங்கள் காது கொடுத்துக் கேட்பதுடன், அவற்றுக்கான தீர்வுகளை வழங்க உரிய முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும்.



ஒரு புகாரை/ குறையைத் தீர்ப்பதற்கு எவ்வளவு செலவாகும்? கொஞ்சம் நேரம், உதிரி பாகங்களை மாற்றிக் கொடுப்பதற்கான செலவுகள், தொலைபேசி அழைப்புகள், ஷோரூமுக்கு வருகை தருவது, பரிசோதனை செய்வது போன்றவைதான். எனவே, இதுமாதிரி விஷயங்களைச் சரியாகக் கையாண்டால் வாடிக்கையாளரின் அதிருப்திகள் இணையத்தில் பதிவு செய்வதைத் தடுப்பதுடன், எதிர்மறைத் தகவல்கள் வாடிக்கையாளர்களின் காதில் விழுவதைத் தவிர்க்க முடியும்.



வணிக உளவியலின் (Business Psychology) அடிப்படையான ஓர் அம்சம், ‘‘நாங்கள் சரி, நீங்கள்தான் சரி இல்லை’’ (I AM OK, YOU ARE NOT OK) என்கிற ரீதியில் பிரச்னையை அணுகு வது. வாடிக்கையாளர்தான் தவறு என்கிற கோணத்தில் நிறுவனங்கள் பிரச்னையை அணுகத்தொடங்கினால், பிற்பாடு வாடிக்கையாளருடன் வியாபாரம் செய்வது சிரமமானதாக மாறிவிடும். இந்த மோதல்களைத் தவிர்க்க, எந்த வகையில் நிறுவனத்தின் அணுகுமுறை என்பதை நிரூபிப்பதுடன், வாடிக்கையாளர்களின் அசெளகரியம் என்ன என்பதை உணர்ந்து, புத்திசாலித்தன மாகவும் திறமை யான வழியிலும் சிக்கலைத் தீர்க்க விரும்புகிறோம் என்ற மனப்பான்மையை நிறுவுவதன் மூலமே வாடிக்கை யாளர்களிடம் நல்லுறவை உருவாக்கலாம்.



எந்தவொரு வணிகத்திலும் புகார் என்பது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. நாம் எப்படி செய்துகொண்டிருக் கிறோம், நமது விற்பனை மற்றும் செயல்பாடுகளில் உள்ள குறை பாடுகள் என்ன, வாடிக்கையாளர் களின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்த்தல் , வாடிக்கையாளர்களின் திருப்தியை மேம்படுத்துதல், அதன் மூலம் நீண்டகால விசுவாசத்தை உருவாக்குவ துடன், நிறுவனம் பற்றிய நேர்மறையான எண்ணத்தை மேம்படுத்துகிறது.



இப்போது நாம் வாங்கும் அத்தனை பொருள்களின் பேக்கிங்குகளிலும் வாடிக்கை யாளர் சேவைக்கான தொடர்பு எண், மின்னஞ்சல் போன்ற வற்றை அச்சிடுவது சட்டப்படி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, நுகர்வோர் நீதிமன்றங்களும் வாடிக்கையாளர்களின் குறை களைக் களையவும் தீவிரமாகச் செயல் பட்டு வருகின்றன.



வாடிக்கையாளர்களிடம் முகம்கோணாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து செயல்படும் நிறுவனங் கள் எப்போதும் விற்பனையில் முன்னணியில் இருப்பதுதான் வணிக உலகின் வெளிப்படையான சூட்சுமம்!