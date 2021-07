மருத்துவமனையாக மாறப்போகும் பிரபல `லீ மெரிடியன் ஹோட்டல்'; என்ன காரணம்?

இந்நிறுவனத்திற்கு மேலும் சில நட்சத்திர விடுதிகளும் உள்ளன. இந்நிலையில், சென்னை கிண்டி மற்றும் கோவையில் உள்ள லீ மெரிடியன் ஹோட்டல்களை விரைவில் எம்.ஜி.எம் ஹெல்த் கேர் குழுமத்தின் தலைவர் எம்.கே.ராஜகோபாலன் வாங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அப்பு ஹோட்டல்ஸ் நிறுவனம், இந்திய சுற்றுலா நிதிக் கழகத்திற்கு (Tourism Finance Corporation of India Limited (TFCIL) கொடுக்க வேண்டிய சுமார் ரூ.18 கோடியை நிலுவைத் தொகையாக வைத்திருக்கிறது.. இதைக் கேட்டு தேசிய கம்பெனிகள் சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் சென்னைக் கிளையில் (Chennai branch of the National Company Law Tribunal (NCLT) ) புகார் மனு ஒன்றை டி.எஃப்.சி.ஐ.எல் பதிவு செய்தது.