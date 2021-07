ஆன்லைன் நுகர்வோர்கள் எப்படிச் செயல்படுகிறார்கள்..? உளவியல் ரகசியங்கள்

இணையதளம் மூலம் பொருள் களை வாங்குவதற்கு எண்ணற்றத் தெரிவுகளும், `ஆடித் தள்ளுபடி’யை மிஞ்சும் அளவுக்குத் தள்ளுபடி சலுகைகளும் இருப்பதுடன், எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலிருந்தும் எந்த ஆன்லைன் கடையிலும் வாங்கக் கூடிய செளகர்யமும் இருக்கிறது.



நுகர்வோர்களின் இணையதள ஈடுபாட்டை முழுவதுமாகக் கட்டுப் படுத்த முடியாவிட்டாலும் பொருள் களை உற்பத்தி செய்து சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் நுகர்வோர்களின் உளவியலையும், வாங்கும் நடத்தை களையும் புரிந்துகொண்டால் அவர் களின் போக்குகளையும், தன்மை களையும் பெருமளவில் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப செயலாற்ற முடியும் என்கிறார் `ஹவ் பீப்புள் பை ஆன்லைன் – தி சைக்காலஜி பிஹைண்ட் கன்ஸ்யூமர் பிஹேவியர் (How People Buy Online – The Psychology Behind Consumer Behaviour) என்கிற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் சீமா குப்தா.