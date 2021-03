சாஃப்ட்வேர் உருவாக்கம்... தமிழில் கற்றுத்தரும் ஸ்டார்ட்அப்..! கலக்கும் சென்னை நண்பர்கள்...

what தெரிகிறது; why-ம் how-ம் தெரியவில்லை...



‘‘நாங்கள் மூவரும் பேபால் நிறுவனத்தில் ஒன்றாக வேலை செய்தோம். அப்போது கேம்பஸ் தேர்வில் மாணவர்களைத் தேர்வு செய்வதற்காக நாங்கள் பல கல்லூரி களுக்குச் சென்றோம். அப்போது சிறு நகரங்களில் உள்ள கல்லூரிகளில் மாணவர்களிடம் உரையாடும்போது அவர்களின் திறன் வேறு மாதிரி இருந்தது. கோடிங் எழுதுவது குறித்து அவர்களுக்குத் தெரிந்திருந்தது. ஆனால், அதை எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும், எதற்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து அவர்கள் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளவில்லை. What என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும். ஆனால் Why, how என்பது அவர் களுக்குத் தெரியவில்லை. இதற்குக் காரணம், அவர்களுக்கு சரியாகச் சொல்லித் தரப்படாததால், அவர்கள் அதைப் புரிந்து படிக்கவில்லை.



நேர்முகத் தேர்வுக்குப் பிறகு மாணவர்களுடன் சகஜமாகப் பேசிய போது, அவர்கள் படிக்கும் முறை புரிந்தது. அதனால் எங்களுடைய போன் நம்பரைக் கொடுத்துவிட்டு வந்தோம். சென்னை வந்த பிறகு, அவர்களுக்கு ஒரு வீடியோ லிங்க் அனுப்பி வைத்தோம். அதைப் பார்த்த பிறகும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை என போன் செய்தனர். கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு அந்த வீடியோவில் உள்ளதை அவர்களுக்கு புரியும்படி சொல்லிக் கொடுத்த போது, அட, இவ்வளவுதானா என்றார்கள்.



இதுபோல, ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் விளக்க முடியாது என்பதால், அதை வீடியோவாக எடுத்து, யூடியூபில் வெளியிட்டோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் தான் பார்த்திருப்பார்கள் என நினைத்தேன். ஆனால், வெளிநாடு களில் உள்ள பலரும் பார்த்தார்கள் என்று தெரிந்தபோது இன்ப அதிர்ச்சி. ஒரு சில வாரங்களில் மில்லியன் பார்வையாளர்களைத் தொட்டி ருந்தது அந்த வீடியோ.



தமிழில் சொல்லிக் கொடுங்கள்...



ஐ.டி நிறுவனங்களில் பணியாற்று பவர்களிடம் பேசியபோது, ‘எங்களுக்கு கோடிங் தெரியும். இருந்தாலும் தமிழ் மொழியில் இருந்தால், எங்களால் இன்னும் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்’ எனச் சொன்னார்கள். படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மட்டும் பயன் படாமல் வேலையில் இருப்பவர் களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது புரிந்தது. அதனால் சாப்ஃட்வேர் துறையில் உள்ள முக்கியமான சப்ஜெக்ட்டுகளை வீடியோவாக வெளியிட்டோம். நல்ல வரவேற்பு இருந்தது.



நாங்கள் நிறுவனத்தைத் தொடங்கியது 2015-ம் ஆண்டுதான். ஆனால், 2011-ம் ஆண்டு முதல் பல வீடியோக்களை வெளியிட்டிருக்கிறோம். நிறுவனம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகச் சில மாணவர்கள் பணம் கட்டி இதைக் படிக்க முன்வந்தனர். அப்போதுதான் இதை ஒரு தொழிலாக மாற்ற முடியும் என்பது தெரிந்தது.



அப்போது ஐ.ஐ.டி ரிசர்ச் பார்க் குறித்து தெரிந்துகொண்டோம். பேராசிரியர் அசோக் ஜுன்ஜுன் வாலாவை சந்தித்தோம். எங்களுடைய ஐடியா அவருக்குப் பிடித்திருந்ததால், அங்கு இடம் கிடைத்தது. நாங்கள் மூவரும் மொத்தமாக வேலையை விடவில்லை. முதலில் ஶ்ரீதேவி வேலையை விட்டார். அடுத்து ஒவ்வொருவராக வேலையை விட்டு நிறுவனத்தில் இணைந்தோம்.



கல்லூரியை நோக்கி...



இந்தப் பாடத் திட்டத்தைக் கல்லூரி களுக்குக் கொண்டுசெல்ல வேண்டும் எனத் திட்டமிட்டோம். நிறுவனம் தொடங்கும் சமயத்தில் தனித்தனியாக மாணவர்களைச் சென்றடைவதைவிட கல்லூரிகள் மூலம் மாணவர்களைச் சென்றடைவது எளிதான வழி என்பதால், கல்லூரிகள் மூலம் எங்களுடைய புராடக்டுகளை விற்கத் தொடங்கினோம். ஆரம்பத்தில் அது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை.



வாங்குபவருக்கும் பயன்படுத்துபவர் களுக்கும் இடையேயான வித்தியாசத்தை இப்போதுதான் நன்றாகப் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். பயன்படுத்து பவர்கள் மாணவர்களாக இருந்தாலும் கல்லூரிகள்தான் வாங்கும் முடிவை எடுக்கின்றன. கல்லூரிகள் வாங்க வேண்டும் எனில், மாணவர்களுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும். அப்போது தான் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களையும் இணைத்தோம்.



எங்களது கோர்ஸை யார் படிக்கிறார் கள், அவர்களின் திறனை அளக்க முடியுமா என்பதை ஆராய்ந்து, நிறுவனங் களையும் தகுதி வாய்ந்த மாணவர்களையும் இணைத்தோம். இதனால் கல்லூரிகளிடம் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. தமிழகத்தில் உள்ள பல கல்லூரி மாணவர்கள் எங்கள் கோர்ஸை படித்தார்கள். தமிழ் மட்டுமல்லாமல் இந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் சாஃப்ட்வேர் சொல்லிக் கொடுத்தோம்.