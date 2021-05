எதிர்காலம் குறித்து திட்டமிடாமல் இருக்கிறீர்களா? வெனிட்டாவின் கதை உங்களுக்குத்தான்! #BusinessMasters

1948-ம் ஆண்டு, கொலொராடோ போல்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் (University of Colorado Boulder) பொருளாதாரத்தில் பட்டம் பெற்றார். அந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் முதல் பட்டம் பெற்ற பெண்ணும் அவர்தான். பட்டம் வாங்கிய கையோடு திருமணம். அந்தநேரத்தில் அவருக்கு இருந்த எண்ணமெல்லாம் குருவிக்கூடு மாதிரி அமைதியான வீடு, அருமையான கணவன், குழந்தைகள்... பிறகென்ன, அவருடைய பொருளாதார அறிவெல்லாம் பரணுக்குள் மூட்டைகட்டி வைக்கப்பட்டது.

பங்குச் சந்தையில் ஆண்கள் மட்டுமே கோலோச்சிய காலம் அது. 1968-ம் ஆண்டு, வேன்கேஸ்பல் & கோ. இங்க் என்ற பங்குச் சந்தை புரோக்கர் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தார் வேன்கேஸ்பல். பசிபிக் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் முதல் பெண் உறுப்பினராக ஆனார். பிறகு, முதலீடு தொடர்பாகப் பல புத்தகங்கள் எழுதினார். அவற்றில் பல நியூயார்க் டைம்ஸின் `பெஸ்ட் செல்லர்’ பட்டியலில் இடம்பிடித்தன. குறிப்பாக, `Money Dynamics: How to build financial independence’ என்ற புத்தகம் அவருக்குப் பெரும் புகழைப் பெற்றுத் தந்தது.

வெனிட்டா வேன்கேஸ்பல் செய்ததெல்லாம் இதுதான்... சில பங்குச் சந்தை புரோக்கர்கள் தங்களிடம் வரும் வாடிக்கையாளரிடம் சில கம்பெனி ஷேர்களில் முதலீடு செய்யச் சொன்னார்கள்; இன்ஷூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டுகள், தங்கள் வாடிக்கையாளர்களை பாலிசிகளில் முதலீடு செய்யச் சொன்னார்கள்; ஆடிட்டிங்கில் இருப்பவர்களோ, வரிகளைத் தவிர்க்க சில வழிமுறைகளைச் சொல்லி திசை திருப்பினார்கள். வேன்கேஸ்பெல் அவர்களை அரவணைத்துக்கொண்டார்.

`நாம் எங்கிருக்கிறோம்; நமக்கு என்ன தேவை; எதிர்காலத்துக்கு எப்படி முதலீடு செய்தால் நம்மைக் காத்துக்கொள்ளலாம்...’ இதை அரிச்சுவடிபோல அழகாக உணர்த்தினார். அதனால்தான், இன்றைக்கும் அவரை `ஃபர்ஸ்ட் லேடி ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங்’ என்று அவரை அமெரிக்கா கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கிறது.