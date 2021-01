பணியாளர்கள் வேலையை விட்டுச் செல்ல என்ன காரணம்..? மோசமாக நிர்வாகம் செய்யும் மேலாளர்களா..?

என்னுடைய பாஸ்’ (my boss is) என்று கூகுளில் டைப் செய்து தேடினால் பேராசைக்காரர், மோசமானவர், சோம்பேறி, திறமையற்றவர் என்பன போன்ற வாசகங்கள் தோன்றும். இது மட்டுமல்ல, உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்ற கருத்து கேட்கும் பிரபல நிறுவனமான கேலப் (Gallup) நிறுவனம் பணியாளர்களிடையே நடத்திய கருத்துக் கணிப்பில் சுமார் 75% பணியாளர்கள் வேலையை விட்டுவிட்டு செல்லக் காரணம், மேலாளர்களே (Immediate boss/direct line manager) என்று சொல்லியிருக்கின்றனர்.



தகுதி இல்லாதவர்கள் எப்படி மேலாளர்களாக வந்துவிடுகின்றனர், இதைச் சரிசெய்வது எப்படி என்பது குறித்து விளக்கமாகச் சொல்லும் இந்தப் புத்தகத்தைப் படிப்பதன் மூலம் ஒரு நல்ல மேலாளராக நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.