எல்.ஐ.சி IPO; இந்த மாதக் கடைசியில் வெளிவருமா? பின்னணி என்ன?

முதலீடு மற்றும் பொது சொத்து மேலாண்மை துறை (The Department of Investment and Public Asset Management) , எல்.ஐ.சி ஐ.பி.ஓ வெளியிடும்போது சந்தையின் போக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதைக் கணிப்பதற்காக இடைத்தரகர்களை நியமித்து கண்காணித்தது. இதன் முடிவில், இப்போது எல்.ஐ.சி ஐ.பி.ஓ-வை வெளியிடலாம் என முதலீடு மற்றும் பொது சொத்து மேலாண்மை துறை தெரிவித்துள்ளது. அதனால் 'நடப்பு மாதத்தில் எல்.ஐ.சி ஐ.பி.ஓ வெளியாக அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன' என்று சொல்லப்படுகிறது

இந்த ஐ.பி.ஓ-வில் எல்.ஐ.சி.யின் பங்குகளை வாங்க பல முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார்கள். எல்.ஐ.சி-யில் பாலிசி வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த ஐ.பி.ஒ.வில் பங்குகளை வாங்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்பதால், இந்த நிறுவனப் பங்கை வாங்க பலரும் தயாராகி வருகிறார்கள். நீங்கள் எல்.ஐ.சி.யின் பாலிசி வைத்திருப்பவர் எனில், நீங்கள் இந்த ஐ.பி.ஓ-வில். எல்.ஐ.சி-யின் பங்குகளை வாங்கத் தயாரா?