வீட்டுக் கடன்... உங்களுக்கேற்ற மாதத் தவணை எது?

அதிக முன்பணம் போடுதல்...



வீட்டுக் கடன் வாங்குபவர் அவரின் கையிலிருந்து போடும் முன்பணம் (Down Payment) அதிகமாக இருந்தால், வீட்டுக் கடன் சுலபமாகக் கிடைக்கும்; கூடவே மாதத் தவணையும் குறைவாக இருக்கும். பொதுவாக, வீட்டின் மதிப்பில் சுமார் 75 - 80% தொகை வீட்டுக் கடனாகக் கிடைக்கும். மீதித் தொகையைக் கடன் வாங்குபவர் கையிலிருந்து தர வேண்டும். இதைத்தான் டவுண் பேமென்ட் (down payment) என ஏற்கெனவே பார்த்திருக்கிறோம். இந்தத் தொகை அதிகமாக இருக்கும்பட்சத்தில் குறைவாகக் கடன் வாங்கினால் போதும். மாதத் தவணையும் குறைவாக இருக்கும். வட்டிக்குச் செல்லும் தொகையும் குறைவாக இருக்கும். மேலும், அதிக முன்பணம் போடும்போது வீட்டுக் கடன் வாங்குபவரை ரிஸ்க் குறைவானவராக வங்கிகள், வீட்டுவசதி நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மதிப்பிடுகின்றன. இது போன்றவர் களுக்கு குறைவான வட்டியில் வீட்டுக் கடன் கிடைக் கின்றன.



நீண்ட கால கடன்...



வீட்டுக் கடனை 25 ஆண்டுகள், 30 ஆண்டுகள் என நீண்ட காலத்தில் திரும்பச் செலுத்துவதாக வாங்கினால், மாதத் தவணை குறைவாக இருக்கும். கடனை அதிக சிக்கல் இல்லாமல் சுலபமாக அடைக்க முடியும். வீட்டுக்கடன் வாங்கியபின் சம்பளம் அதிகரிக்கும்போது, தேவைப்பட்டால் இடையிடையே கூடுதல் தவணையைச் செலுத்தி கடனைக் குறைத்துக் கொள்ள முடியும்.



அதிகரிக்கும் மாதத் தவணை...



பொதுவாக, வீட்டுக் கடனை கடைசி வரைக்கும் ஒரே அளவு மாதத் தவணையாகக் கட்டி அடைக்கும் விதத்தில்தான் வடிவமைத்திருப்பார்கள். இளம் வயதினருக்கு ஆரம்பத்தில் சம்பளம் குறைவாக இருக்கும்; அப்போது அவர்கள் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் குறைவான மாதத் தவணை செலுத்துவது போலவும், சம்பளம் அதிகரிக்கும்போது அதிக மாதத் தவணை செலுத்துவது போலவும் இ.எம்.ஐ ஆப்ஷன் (EMI Option) இருக்கிறது.



ஒருவரின் சம்பளம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வீட்டுக் கடன் தவணையை அதிகரிக்கும் வசதி யைப் பயன்படுத்தும்பட்சத்தில், வீட்டுக் கடன் தவணையைச் சுலபமாகச் செலுத்த முடியும். இந்த முறையில் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் மாதத் தவணை குறைவாக இருக்கும்; ஆண்டுகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, மாதத் தவணை அதிகரிக்கும். இதை ‘ஸ்டெப்-அப் இ.எம்.ஐ’ (Step - up EMI) என்பார்கள்.



வங்கிகள், கடன் பெற்ற முதல் சில வருடங் களுக்குக் குறைவான மாதத் தவணை செலுத்தும் வகையில் சர்ஃப் (SURF- Step Up Repayment Facility) என்கிற திட்டத்தை வைத்திருக்கின்றன. இந்தத் திட்டத்தில் முதல் சில ஆண்டுகளுக்கு மாதத் தவணை குறைவாக நிர்ணயம் செய்யப்படும். சம்பளம் அதிகரிப்பதற்கேற்ப மாதத் தவணைத் தொகை அதிகரிக்கப்படும். வீட்டுக் கடன் வட்டி 6.5 சதவிகிதத்திலிருந்து 8.1 சதவிகிதமாக அதிகரித்து உள்ள தற்போதைய நிலையில், இந்தத் திட்டத்தை ஹெச்.டி.எஃப்.சி பிரபலப்படுத்தி வருகிறது.



வீட்டுக் கடன் வாங்குபவரின் அதிகரிக்கும் வருங்கால வருமானத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, வீட்டுக் கடன் தொகை தரப்படும் கடன் முறையைத்தான் ‘ஸ்டெப்-அப்’ வீட்டுக் கடன் என்று சொல்கிறோம். தற்போது ஒருவர் வாங்கும் சம்பளம் / வருமானம் பெரிய வீட்டை வாங்கப் போதுமான அளவுக்கு இல்லாதபோதுகூட, வீட்டுக் கடனின் அளவை ஸ்டெப்-அப் வீட்டுக் கடன் திட்டத்தின் மூலம் அதிகரித்துக்கொள்ள முடியும்.



இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் வீட்டுக் கடன் தகுதி அளவை 5 முதல் 20% வரை அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும். செய்யும் வேலை, தொழில்துறை, வரும் ஆண்டுகளில் எதிர்ப்பார்க்கப் படும் சம்பள உயர்வு மற்றும் வருமானத்தைக் கணக்கில் கொண்டு இந்த சதவிகிதத்தை நிர்ணயம் செய்கிறார்கள். இதன் மூலம் அதிக தொகை கடனாகக் கிடைக்கும்.



இந்த முறையில் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் கடனுக்கான தவணை குறைவாக இருக்கும். அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் தவணைத் தொகை அதிகரித்து வரும். இதனால், வழக்கமான சம மாதத் தவணையுடன் (EMI) ஒப்பிடும்போது வட்டிக்குச் செல்லும் தொகை அதிகமாக இருக்கும்.



இந்தக் கடனை ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ பேங்க் மற்றும் ஹெச்.டி.எஃப்.சி பேங்க், யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உள்ளிட்ட வங்கிகள் வழங்கி வருகின்றன. வங்கிசாரா நிதி நிறுவனமான பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் இந்த ஸ்டெப் அப் வசதியை அதன் வாடிக்கை யாளர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கியில் இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தும்போது வீட்டுக் கடனுக்கான தகுதி 20% வரை அதிகரிக்கிறது. மேலும், கடனை 20 ஆண்டுகள் வரை கட்ட அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்டெப்-அப் வீட்டுக் கடன் திட்டத்தின் வட்டி விகிதம் வங்கிக்கு வங்கி மாறுபடக்கூடும்.



ஆரம்ப ஆண்டுகளில் மாதத் தவணை குறைவாக இருக்கும் நிலையில் வட்டிக்குச் செல்லும் தொகை அதிகமாக இருக்கும். அந்த வகையில், பிரிவு 24-ன்கீழ் வட்டிக்குக் கிடைக்கும் வரிச் சலுகையை (நிதி ஆண்டில் ரூ.2 லட்சம் வரை) முழுமையாகப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதேநேரத்தில், ஆரம்ப ஆண்டு களில் அசலில் குறையும் தொகை குறைவாக இருப்பதால், வழக்கமான மாதத் தவணை முறையோடு ஒப்பிடும்போது, பாக்கி அசல் தொகை அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கும்.