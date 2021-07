நிஃப்டி 50... வெற்றி நிறுவனங்களின் வீழ்ச்சிப் பயணம்..! அடையாளம் காண உதவும் ஐந்து படிநிலைகள்..!

செளரப் முகர்ஜி , மார்செல்லஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் (பி) லிமிடெட்

ஒவ்வொரு பத்தாண்டுகளிலும் நிஃப்டி 50-யில் உள்ள கம்பெனிகளில் 50% கம்பெனிகள் வெளியேற்றப் பட்டு, புதிய கம்பெனிகள் உள்ளே வருகின்றன. ஏதாவது, ஒரு காரணத் தால் சில தொழில் நிறுவனங்கள் தங்கள் பிசினஸில் பின்தங்க ஆரம்பித்து, சரிவைச் சந்திப்பதால் தான் இப்படி நடக்கிறது. பெரு நிறுவனங்கள் என்ன காரணங்களால் தங்கள் பிசினஸிலிருந்து பின்தங்கத் தொடங்கி, முன்னணி நிலையை இழக்கின்றன என்பதை ஆராய ஜிம் காலின்ஸ் என்பவர் எழுதிய ‘How the Mighty Fall And Why Some Companies Never Give In’ என்னும் புத்தகம் சொல்லியுள்ள வரையறைகள் நமக்கு உதவியாக இருக்கும்.