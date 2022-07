கிர்லோஸ்கர் நியூமேட்டிக் கம்பெனி லிமிடெட்! (BSE CODE: 505283)

நிறுவனத்தின் உற்பத்தி மையங்கள்...

1958-ம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப் பட்ட இந்த நிறுவனம் ஹடப்சார், சாஸ்வத் மற்றும் நாசிக் என்னும் ஊர்களில் அதிநவீன தொழில் நுட்பத்துடன்கூடிய மூன்று உற்பத்தி மையங்களையும் 700-க் கும் மேற்பட்ட பணியாளர் களையும் (கடந்த நிதியாண்டின் இறுதி நிலவரப்படி) கொண்டு சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரு கிறது. நான்கு மண்டல அலுவல கங்களையும், நான்கு கிளை அலுவலகங்களையும் கொண்டு செயல்பட்டுவரும் இந்த நிறுவனம், சொந்தமாக ஃபவுண் டரிகளையும் கொண்டுள்ளது.

மேலும், இந்த நிறுவனம் ஆய்வகம் என்.ஏ.பி.எல்-லின் (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ள மெட் டலர்ஜி ஆய்வகமாகும். மத்திய அரசால் (Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology, Government of India) அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 97 பொறியாளர்கள் (கடந்த நிதியாண்டின் இறுதி நிலவரப்படி) பணிபுரிந்து வரு கின்றனர்.

இந்த நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு களில் வாயு சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்புகள் மின்சாரம், சிமென்ட், ஸ்டீல், சர்க்கரை, டெக்ஸ்டைல், கெமிக்கல்கள் மற்றும் பெர்ட்டி லைசர்கள், ஆட்டோமொபைல், ஆயில் மற்றும் காஸ், தண்ணீர் கிணறுகள், கட்டுமானம், சுரங்கம் மற்றும் ரயில்வே துறைகளில் பயன் படுத்தப்படுகிறது. ரெப்ரெஜிரேஷன் பிரிவு தயாரிப்புகள் குளிர்பதன கிடங்குகள், ஐஸ் உற்பத்தி மையங் கள், உணவு மற்றும் பானங்கள், வடிப்பகங்கள் (breweries), மீன் மற்றும் இறைச்சி சேமிப்பு/கையாளுதல், கெமிக்கல்கள் மற்றும் பெர்ட்டிலைசர், மருந்து உற்பத்தி, ஆயில் & காஸ் மற்றும் கப்பல் துறையில் பயன்படுத்தப்படு கின்றன. காஸ் சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்புகள் ஆயில் மற்றும் காஸ் பிரித்தெடுத்தல் (கரையிலும் & கடல் உள்ளும்), எரிவாயு சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், எரிவாயு விநியோகம் (சி.என்.ஜி வாகனங்களுக்கு நிரப்புதல்) போன்ற செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.