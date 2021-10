குரோத் ஸ்டாக்ஸ் Vs வேல்யூ ஸ்டாக்ஸ் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும் பளிச் டெக்னிக்!

மதிப்புப் பங்குகள்...



இந்த நிறுவனப் பங்குகளின் விலை மலிவாகக் கிடைக்கும். இந்த நிறுவனங்கள் அடிப்படையில் மிக வலிமையாக இருக்கும். பங்குச் சந்தை சூழல் அல்லது நிறுவனம் சார்ந்த பிரச்னைகளால் பங்கின் விலை மிகவும் தற்போது வீழ்ச்சி அடைந்து, மலிவான விலையில் வர்த்தகமாகி வரும்.



உதாரணமாக, நெஸ்லே நிறுவனத்தின் மேகியில் அதிகமாக பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கலந்திருக்கிறது என்கிற குற்றச் சாட்டின்போது பங்கின் விலை வேகமாக வீழ்ச்சி கண்டது. ஆனால், நிறுவனம் அடிப்படையில் வலுவாக இருந்ததால், பங்கின் விலை விரைவிலேயே மீண்டுவந்தது. இந்த மதிப்பு நிறுவனங்கள், அடிக்கடி லாபத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு டிவிடெண்டாகப் பிரித்துக் கொடுக்கும். மேலும், பங்கின் விலை அதிக ஏற்ற இறக்கத்துக்கு உள்ளாகாது.



மதிப்பு முதலீட்டின் தந்தை (Father of Value Investing) பெஞ்சமின் கிரஹாம், “மளிகைப் பொருள்களை வாங்குவதுபோல் நிறுவனப் பங்குகளை வாங்குங்கள்; வாசனைத் திரவியங்களை வாங்குவதைப் போல் பங்குகளை வாங்காதீர்கள்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.



அதாவது, காய்கனி, மளிகைப் பொருள்களை வாங்கும் போது நாம் நம் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதன் தரத்தை ஆராய்வோம், அதன்பின்பு அதன் விலையைக் கேட்போம். ஏனென்றால் நாம் நம்முடைய குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தை எப்போதுமே முக்கியத்துவமாகக் கருதுவோம். ஆனால், வாசனைத் திரவியங்களை வாங்கும்போது அதனுடைய தரம், விலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம். அதன் வாசனை மற்றும் கவர்ச்சியை மட்டும்தான் கவனிப்போம்.



பங்குகள் குறித்த கவர்ச்சிகரமான செய்திகளைப் பார்த்து ஏமாந்துவிடாமல் மளிகைப் பொருள்களை எப்படி ஆராய்ந்து அறிந்து வாங்கு கிறோமோ, அதேபோல் பங்கு களையும் ஆராய்ந்து வாங்க வேண்டும் என்று பெஞ்சமின் கிரஹாம் சொல்கிறார்.



மதிப்புப் பங்கை எப்படிக் கண்டறிவது?



நல்ல வணிகம், திறமையான நிர்வாகம் மற்றும் அடிப்படையில் வலுவான நிறுவனம், இப்போது குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டு இருக்கும். இதனால், அந்தப் பங்கின் விலை மலிவாக இருக்கும். பங்கு முதலீட்டாளர் கள் அனைவருக்கும் பி/இ விகிதம் (P/E Ratio) பற்றித் தெரியும். இது பங்கின் விலைக்கும் அதன் மூலமான வருமானத்துக்கும் இடையிலான விகிதம் ஆகும். இந்த பி/இ விகிதம் அடிப்படை யில் ஒரு மதிப்பு பங்கை எப்படித் தேர்வு செய்வது என்று பார்ப்போம்.



உதாரணமாக, ‘A’ என்கிற பங்கை ஒருவர் 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குகிறார். இந்தப் பங்கு முதலீடு மூலமான வருமானம் ரூ.20 என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த முதலீட் டாளர் பங்கின் வருமானத்தைப் போல் 5 மடங்கு தொகையைக் கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார். இந்த பி.இ விகிதம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்குப் பங்கு முதலீட்டில் அதிக லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.



இரண்டு நிறுவனப் பங்குகளை எடுத்துக்கொள்வோம். ‘B’ மற்றும் ‘C’ பங்குகள் இரண்டும் ஒரே விலையில் அதாவது, 100 ரூபாய்க்கு வர்த்தகமாகிறது. ‘B’ பங்கின் பி.இ விகிதம் 10, ‘C’ பங்கின் பி.இ விகிதம் 14. இங்கே பங்கு ‘B’-யின் மதிப்பீடு கவர்ச்சியாக இருக்கிறது என்ப தால், அதை முதலீட்டுக்குக் கவனிக்கலாம். மேலும், பங்கின் பி.இ விகிதத்தை அந்தத் துறையின் பி.இ விகிதத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.



உதாரணமாக, இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனப் பங்கின் பி.இ விகிதம் 35 ஆக இருக்கிறது. ஐ.டி துறையின் சராசரி பி.இ விகிதம் 41 ஆக இருக்கிறது. துறையின் பி.இ-யுடன் ஒப்பிடும்போது, இன்ஃபோசிஸ் பி.இ குறைவாக இருப்பதால், அது மதிப்பு மற்றும் கவர்ச்சிகரமான பங்காக இருக்கிறது.



புகழ்பெற்ற முதலீட்டாளர் வாரன் பஃபெட்டின் மதிப்பு முதலீட்டுப் பாணியை ஆதரிப்பவர். அவர் வேல்யூ இன்வெஸ்ட்டிங் பற்றி, ‘பங்கின் விலை என்பது நீங்கள் கொடுக்கும் பணம். அதன் மதிப்பு என்பது நீங்கள் பெறுவதாகும். தரமான நிறுவனப் பங்குகளை மலிமான விலையிலேயே வாங்க நான் விரும்புகிறேன்’ என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதைவிட எளிமையாக யாராலும் மதிப்பு முதலீட்டின் அம்சத்தை விளக்க முடியாது.



வேல்யூ இன்வெஸ்ட்டிங் முறையில் ஒரு பங்கை முதலீட்டுக்குத் தேர்வு செய்திருக்கும்பட்சத்தில், நிறுவனத்தின் வருவாய் எதிர்பார்ப்பு குறைவாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டால், பங்கின் விலை இறக்கம் என்பது குறைவாக இருக்கும். வேல்யூ இன்வெஸ்ட்டிங் முறையில் ‘மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி’ (Margin of Safety) என்பது மிக அதிகமாக இருக்கும்.



‘மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி’ என்பது ஒரு பங்கை முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யும்போது அதன் அடுத்த வருட நியாயமான விலை நிர்ணயிக்கப்படும். இந்த விலையிலிருந்து 15 - 20% விலையைக் குறைத்து, இப்போது வாங்கக்கூடிய விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும். இப்படிக் குறைந்த விலையில் வாங்குவது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும்.



மேலும், மதிப்பு அடிப்படையிலான பங்கு முதலீடு, பங்குச் சந்தை இறக்கத்தில் இருக்கும் காலத்தில் ஒருவரின் முதலீட்டுக் கலவை (போர்ட்ஃபோலியோ) அதிக வீழ்ச்சியைச் சந்திக்கவிடாமல் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும்.



மதிப்பு இண்டெக்ஸ்...



மதிப்புகளைக் கண்டறிய எளிய வழிமதிப்பு பங்குகளைக் கொண்டிருக்கும் குறியீடுகளைத் தேடிப் பிடிப்பதுதான். உதாரணமாக, நிஃப்டி50 வேல்யூ20 இண்டெக்ஸைக் (NIFTY50 Value 20 Index) குறிப்பிடலாம். இதில், நிஃப்டி 50 குறியீட்டில் இடம்பெற்றிருக்கும் 50 நிறுவனங்களில் 20 மதிப்புப் பங்குகளைத் தேர்வு செய்திருப்பதுதான் நிஃப்டி50 வேல்யூ 20 இண்டெக்ஸ் ஆகும். இந்த இண்டெக்ஸில் இடம் பெற்றிருக்கும் நிறுவனப் பங்குகள், பி.இ விகிதம், பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ, டிவிடெண்ட் யீல்டு, பங்கு மூலதனம் மூலமான வருமானம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.



கோல் இந்தியா, ஓ.என்.ஜி.சி, பவர் கிரிட், சன் பார்மா, ஜே.எஸ்.டபிள்யூ ஸ்டீல், யூ.பி.எல், ஹீரோ மோட்டோகார்ப், பஜாஜ் ஆட்டோ, கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், விப்ரோ, ஹெச்.யூ,எல், ஐ.டி.சி, எல் அண்ட் டி, ஹெச்.சி.எல் டெக், இன்ஃபோசிஸ், டெக் மஹிந்திரா, இண்டஸ்இண்ட் பேங்க், ஹிண்டால்கோ, டி.சி.எஸ், என்.டி.பி.சி ஆகியவை இந்தக் குறியீட்டில் இடம்பிடித்துள்ளன.



எம்.எஸ்.சி.ஐ இந்தியா வேல்யூ இண்டெக்ஸ்...



இதேபோல், எம்.எஸ்.சி.ஐ இந்தியா வேல்யூ இண்டெக்ஸ் (MSCI India Value Index) குறியீடும் குறிப்பிடத்தக்கது. இது 1997 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், லார்ஜ் மற்றும் மிட் கேப் பிரிவைச் சேர்ந்த வேல்யூ பங்குகள் இடம் பெற்றுள்ளன. 2021 ஆகஸ்ட்31-ம் நிலவரப்படி, இன்ஃபோசிஸ், ஹெச்.டி.எஃப்.சி, ஆக்ஸிஸ் பேங்க், பார்தி ஏர்டெல், ஹெச்.டி.எல் டெக்னாலஜிஸ், டி.சி.எஸ், எல் அண்ட் டி, மாருதி சுஸூகி இந்தியா, டெக் மஹிந்திரா, டாடா ஸ்டீல் போன்ற நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.



குறியீடுகளிலிருந்து வேல்யூ ஃபண்டுகளைத் தேர்வு செய்தாலும் நீங்களும் ஒருமுறை அலசி ஆராந்து அதன் பிறகு, முதலீட்டு முடிவை எடுப்பது நல்லது. அதில், ஏதாவது சிக்கல் இருந்தால் பங்குச் சந்தை நிபுணர் அல்லது பங்குச் சந்தை தரகரிடம் ஆலோசனை கேட்கத் தயங்கக் கூடாது.