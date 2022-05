பங்குச் சந்தை, ஃபண்ட், காப்பீடு, தங்கம்... எந்தப் புகார், எங்கு தெரிவிக்க வேண்டும்?

2. வங்கி தொடர்பான புகார்கள்

வங்கி தொடர்பான புகார்களை முதலில் வங்கிக் கிளை மேலாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். அவரிடமிருந்து ஒரு மாதக் காலத்துக்குள் பதில் வரவில்லை எனில், அல்லது புகாரை வங்கியானது தள்ளுபடி செய்தால் அல்லது வங்கியின் பதிலில் உங்களுக்குத் திருப்தி இல்லை எனில், ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்.பி.ஐ) உருவாக்கி இருக்கும் வங்கி குறை தீர்ப்பாயத்தை (Banking Ombudsmen) அணுக வேண்டும்.

ஆன்லைன் மூலம் புகார் தெரிவிக்க நினைத் தால், https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng என்கிற இணையதளத்திலும், எழுத்து மூலம் புகார் தெரிவிக்க நினைத்தால், RBI Ombudsmen,C/o Reserve Bank of India, Fort Glacis, Chennai 600 001 என்கிற முகவரிக்குப் புகாரை அனுப்பலாம். 044-2539 5964 என்கிற போன் நம்பருக்கு போன் மூலம் புகார் செய்யலாம். அல்லது 044-25395488 என்கிற எண்ணுக்கு ஃபேக்ஸ் அனுப்பலாம். crpc@rbi.org.in என்கிற மின்னஞ்ச லுக்கும் புகார் அனுப்பலாம்.

வங்கி குறை தீர்ப்பாயம், வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் புகாரைப் பதிவு செய்ய கட்டணம் எதையும் வசூலிப்பதில்லை. மேலும், பிரச்னையைத் தீர்த்து வைக்க கட்டணம் எதையும் வசூல் செய்வதில்லை.

3. காப்பீட்டு தொடர்பான புகார்கள்

காப்பீடு சார்ந்த புகார்கள் அல்லது மோசடிகள் குறித்து முதலில் தொடர்புடைய காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் மெயில் அல்லது எழுத்து மூலம் புகார் தெரிவிக்க வேண்டும். உங்கள் புகாருக்குத் தீர்வு எதுவும் கிடைக்கவில்லை எனில், ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ குறை தீர்ப்பு கால்சென்டருக்கு (IRDAI Grievance call centre - கட்டணமில்லா எண்கள் 155255 அல்லது 1800 4254 732, திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை) மூலம் புகார் தெரிவிக்கலாம். அல்லது ஐ.ஜி.எம்.எஸ் இணையதளம் (Integrated Grievance Management System - IGMS PORTAL - https://igms.irda.gov.in/loginph.aspx) மூலம் புகார் தெரிவிக் கலாம். அப்படியும் திருப்தியான நடவடிக்கை இல்லை எனில், காப்பீட்டுத் தீர்ப்பாயம்/ நுகர்வோர் நீதிமன்றம் / உரிமையியல் நீதிமன்றம் (OMBUDSMAN/CONSUMERFORUM/CIVIL COURT) அணுகி புகார் தெரிவித்து பிரச்னைக்குத் தீர்வு காணலாம். உங்கள் புகாரை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, Fathima Akhtar Court, 4th Floor, 453 (old 312), Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

Tel.:- 044-2433 3678, 044-2433 5284. Mobil : 95001 37175,

Email: chennaiinsuranceombudsman@gmail.com

4. ஓய்வூதியம் தொடர்பான புகார்கள்...

ஓய்வூதியம் தொடர்பான புகார்கள் அல்லது மோசடிகள் குறித்து பி.எஃப்.ஆர்.டி.ஏ (PFRDA) அமைப்பிடம் புகார் தெரிவிக்கலாம். https://www.npstrust.org.in/grievance-redressal என்கிற இணையதளம் மூலம் புகார் அளிக்கலாம். இதன் சென்னை முகவரி வருமாறு: NPSCRA NSDL, 6A, 6th Floor, Kences Towers, #1 Ramkrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017. Tel.044 2814 3917, 044 2814 3918,

Fax : 044 2814 4593.

தலைமை அலுவலகத்துக்கு எழுத்து மூலம் புகார் தெரிவிக்க நினைத்தால், Grievance Redressal Cell, PFRDA, B-14/A, Chatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110 016. Email id: grc@pfrda.org.in