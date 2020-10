பங்குச்சந்தையில் யார் தயக்கமின்றி இறங்கலாம்? பீட்டர் லின்ச் சொல்லும் சுவாரஸ்ய ஆலோசனைகள்!

இந்த பீட்டர் லிஞ்ச் மூன்று புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார். ஜான் ரோத்சைல்ட்-வுடன் (John Rothchild) எழுதிய `ஒன் அப் ஆன் வால் ஸ்ட்ரீட் (One Up on Wall Street (1989)', `பீட்டிங் தி ஸ்ட்ரீட் (Beating the Street (1993)', `லேர்ன் டு யேன் (Learn to Earn (1995)' என்பவையே அந்த மூன்று புத்தகங்கள். இதில் `ஒன் அப் ஆன் வால் ஸ்ட்ரீட்' புத்தகம் இன்றைய சூழ்நிலைக்கும் 100% பொருந்துவதால், இதுவரை 10 லட்சம் பிரதிகளுக்கும்மேல் விற்பனை ஆகியிருக்கிறது. இந்தப் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள முக்கியமான விஷயங்களைப் பார்ப்போம்.