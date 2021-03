பங்குச் சந்தை முதலீடு... கவனிக்க வேண்டிய 10 அம்சங்கள்..! நஷ்டத்தைத் தவிர்க்க டிப்ஸ்...

1. இ.ஐ.சி கட்டமைப்பு (Economy, Industry, Company) முறையில் ஒரு நிறுவனப் பங்கைப் புரிந்துகொள்வது.



2. நிர்வாகத் திறன் (Corporate Governance) எப்படி என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம்.



3. நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கற்றுக்கொள்வது.



4. விற்பனை மற்றும் லாப வளர்ச்சி எவ்வாறு உள்ளது?



5. பங்கு முதலீட்டின் மீதான வருவாய் (Return on Equity)



6. மூலதனத்தின் மீதான வருமானம் (Return on Capital Employed).



7. ஒரு பங்கின் வருவாயை அதன் விலையுடன் ஒப்பிட்டுக் காண்பது (PE).



8. நிறுவனத்தின் கடன் எப்படி? (கடன் - பங்கு விகிதம் - Debt to Equity)



9. நிறுவனர்களின் பங்கு பங்களிப்பு மற்றும் பங்கு அடமானம் (Promoter Holding & Pledging)



10. மதிப்பீடுகள் (Valuation) அவசியமானது. நீங்கள் வாங்க வேண்டிய பங்கு விலை என்ன? (Price is what you pay, value is what you get)



அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார் என்றெல்லாம் ஒரு பங்கை வாங்காமல், மேலே சொன்ன 10 அம்சங்களையும் நீங்களே கொஞ்சம் அலசி ஆராய்ந்து முதலீட்டு முடிவை எடுத்தால் உங்கள் முதலீடு உங்களை ஏமாற்ற வாய்ப்புகள் குறைவுதான்!