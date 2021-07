பங்குத் தரகு... சிறந்த நிறுவனங்களைக் கண்டறிவது எப்படி? பங்கு முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க!

நோக்கம் என்ன?



நீங்கள் தினசரி வர்த்தகம் (Intraday Trading) செய்பவரா, குறுகிய காலத்தில் (Short term or Swing Trade) பணம் ஈட்ட விரும்புபவரா, இல்லை யெனில், முதலீடு செய்துவிட்டு நீண்டகாலம் காத்திருந்து செல்வம் சேர்க்க நினைப்பவரா? இந்தக் கேள்விக்கு முதலில் தெளிவான பதிலை நீங்கள் கண்டறிந்தால்தான் உங்களால் சரியான தரகு நிறுவனத் தைக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.



அருகில் உள்ள தரகு நிறுவனங்கள்...



பொதுவாக, இணையம் வழியாக பல தரகு நிறுவனங்கள் காணப் பட்டாலும், உங்களுக்கு அருகில் உள்ள பங்குத் தரகு நிறுவனங்களைத் தேடிச் சென்று, அவர்கள் தரும் சேவை எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள். சில தரகு நிறுவனங்கள் மென்பொருள் (Software Platform) சார்ந்த சேவைகளில் வலுவாக இருக்கும். இன்னும் சில நிறுவனங்கள், நேரடியாக அணுகும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சரியான சேவைகளை அளிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சேவை தேவை என்பதை அவர்களிடம் கேள்விகளாக எழுப்பி அறிந்து கொள்ளவும்.



தரகுக் கட்டணங்கள் எவ்வளவு?



பங்கு முதலீடு மற்றும் வர்த்தகம் செய்வதற்கான தரகுக் கட்டணங்கள் (Brokerage) நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம் மாறுபடும். எனினும், தரகு நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர் களுக்கு 2.5 சதவிகிதத்துக்கு மேல் தரகுக் கட்டணங்களை வசூலிக்கக் கூடாது எனப் பங்குச் சந்தை ஒழுங்குமுறை ஆணையமான செபி (SEBI) அறிவுறுத்தி யுள்ளது. இதை தேசிய பங்குச் சந்தை மற்றும் மும்பை பங்குச் சந்தை போன்ற அமைப்புகளும் கவனத்தில் எடுக்கும்.



பொதுவாக, தரகு நிறுவனங்கள், தரகுக் கட்டணங்களை இரு வகையான முறையில் கையாளும். அதாவது, ஒரு நாளின் மொத்த வர்த்தக மதிப்பின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை (Percentage on Total Trade Value) தரகுக் கட்டணமாக வசூலிக்கும். மற்றொரு முறை, வர்த்தக மதிப்பைக் கணக்கில் கொள்ளாமல், நிலையான ஒரு தொகையை (Flat or Fixed Brokerage) ஒவ்வொரு வர்த்தகத்துக்கு அல்லது நாளொன்றுக்கு வசூலிக்கும்.



சில நிறுவனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மொத்தமாக ஒரு தரகுத் தொகையை வாங்கிவிட்டு, எண்ணில் அடங்கா வர்த்தகத்தை (Unlimited Trade) செய்ய அனுமதிக்கும். அடிக்கடி வர்த்தகம் புரிபவர்களுக்கு தரகுக் கட்டணங்கள் குறைவாகவோ, மாதத்தின் அடிப்படையில் சராசரி தொகையாகவோ இருந்தால் நல்லது.



அதே வேளையில், நீண்டகாலத்தில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு தரகுக் கட்டணங்களால் பெரிய பாதிப்பு இருப்பதில்லை. ஏனெனில், அவர்கள் நாள்தோறும் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவே. எனவே, முதலீட்டாளர்களுக்கு, அவசரக் காலத்துக்குத் தேவையான சேவையை ஒரு தரகு நிறுவனம் அளிக்கிறதா என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.



மிகக் குறைந்த தரகுக் கட்டணம் (Zero Brokerage) என்கிற ஒன்றை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளாமல், கணக்கு ஆரம்பித்த நாள் முதல் நீண்டகாலத்தில் உங்களுக்குத் தேவையான சேவையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.