வேல்யூ பங்குகள் தேர்வுக்கான பெஞ்சமின் கிரகாமின் 7 அளவுகோல்கள்..!

மதிப்பு பங்கு முதலீட்டின் தந்தை (Father of Value Investing) என பெஞ்சமின் கிரகாம் புகழப்படுகிறார். 1920-ம் ஆண்டு களிலேயே அவர் வேல்யூ பங்கு முதலீடு பற்றி நிறைய உத்திகளைச் சொல்லியிருக்கிறார். இன்றைக்கு அவர் உயிருடன் இல்லை என்றாலும், அவரின் ‘புத்திசாலித்தனமான முதலீட்டாளர் (The Intelligent Investor)’ என்கிற நூல் அவரின் பங்கு முதலீட்டு உத்திகளை உலகுக்கு பறைசாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. மதிப்பு முதலீடு என்பது நிறுவனத்தின் வணிக அடிப்படைகள் (Fundamentals) சார்ந்ததாகும்; பங்குச் சந்தை மற்றும் பங்கு விலை சார்ந்த காரணிகள் குறைவாக அலசப்படும். எளிமையாகச் சொல்வது என்றால் இந்த மதிப்பு முதலீட்டு முறையில் அதிக உள்ளார்ந்த அல்லது புத்தக மதிப்பை கொண்ட நிறுவனம் முதலீட்டுக்குத் தேர்வு செய்யப்படும். இந்த முறையில் ஒரு நிறுவனப் பங்கில் தள்ளுபடி விலையில் முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அந்த வகையில் பாதுகாப்பான முதலீடு என்றுகூட சொல்லலாம். மதிப்பு பங்குகளைத் தேர்வு செய்ய பெஞ்சமின் கிரகாம் பயன்படுத்திய 7 முக்கிய அளவுகோல்கள் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.