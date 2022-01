ஷேர்லக்: முதலீட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்மால்கேப் பங்குகள்..!

ஷேர் டிரேடிங்: சரியான வழியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்..!



நாணயம் விகடன் வழங்கும் ‘ஷேர் டிரேடிங்: சரியான வழியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்..! (Share Trading: Learn the right way..!) என்கிற நிகழ்ச்சி’ ஜனவரி 22 சனிக்கிழமை காலை 11 - 12 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இந்தக் கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பில் டாக்டர் சி.கே.நாராயண் (நிறுவனர், Growth Avenues) பயிற்சி அளிக்கிறார்.



முழு நேர பங்கு வர்த்தகர், முழு நேர முதலீட்டாளர் ஆக விரும்பு கிறவர்கள், கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட விரும்புகிறவர்கள், பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டில் ஈடுபட சரியான வழியைக் கற்றுக் கொள்ளவும் செயல்படுத்தவும் விரும்புகிறவர்கள். பங்குச் சந்தையில் எளிய மற்றும் பரிசோதிக்கப் பட்ட லாபம் சம்பாதிக்கும் நுட்பங்களை அறிந்துகொள்ள விரும்புகிறவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கலாம். பதிவு செய்ய https://bit.ly/3qdyN0h