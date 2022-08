இந்தியாவை விட்டு மல்ட்டிநேஷனல் வங்கிகள் வெளியேற என்ன காரணம்?

இந்திய சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் செயல்படுவதில் பன்னாட்டு வங்கிகளுக்கு இருக்கிற சவால்கள்...



இந்திய வங்கித் துறையில் மாறிவரும் சட்டதிட்டங் களுக்கேற்ப செயல்படுவது என்பதும் ஒரு சவாலாகவே பன்னாட்டு வங்கிகளுக்கு தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. உதாரணமாக, கிளைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பிரையாரிட்டி - செக்டார் பேங்கிங்கைக் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் என்ற விஷயத்தைப் பார்ப்போம்.



ஒவ்வோர் ஆண்டும் ரிசர்வ் வங்கி இந்தியாவில் வங்கிக் கிளைகள் திறக்கப்படுவதற்கான லைசென்ஸை வழங்கும். அவற்றில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான கிளைகளைப் பெறுவதற்கு பன்னாட்டு வங்கிகள் முனைப்புடன் லாபி செய்யும். 2013-ம் ஆண்டில் இந்த நிலை மாறியது. ரிசர்வ் வங்கி யானது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிளைகளைக் கொண்ட வங்கிகளுடைய பிரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் (விவசாயம், சிறுதொழில் போன்றவற்றுக்கான கடன் வழங்குதல்) அளவை ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் 32% என்ற அளவில் இருந்து 40 சதவிகித மாக [Adjusted Net bank Credit (ANBC) or credit equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposure (whichever is higher)] அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியது.



பன்னாட்டு வங்கிகளின் அதிகாரிகள் இந்தக் கட்டுப்பாடு குறித்து தங்களுடைய அதிருப்தியைத் தெரிவித்தனர். ‘ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூசன்’ என்பதற்கான பொறுப்பை கையில் வைத்திருக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது வங்கிகள் ஓர் ஆண்டில் புதியதாகத் திறக்கும் கிளைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தைக் கிராமப்புறங்களில் திறக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாட்டை விதித்துள்ளது.



மேலும், அர்பன், செமி-அர்பன் மற்றும் ரூரல் ஏரியாக்களில் கிளைகள் திறப்பதையே இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஊக்குவித்து வருகிறது. இதனால் பன்னாட்டு வங்கிகள் நாடு தழுவிய அளவிலான கிளை விரிவாக்கங்களைச் செய்ய முயலவில்லை. இந்தியாவில் செயல்படும் இரண்டு பெரிய பன்னாட்டு வங்கி களைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலுமே அவை வழங்கிய கடனின் அளவானது, ஒற்றை இலக்க எண் என்ற அளவிலேயே வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது.



பன்னாட்டு வங்கிகளின் கேப்பிடல் அலொகேஷனும் முடிவுகளும் இதை அடிப்படையாகக்கொண்டே அமைகிறது. சிட்டி பேங்க் 2.2 %, ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டட் வங்கி 1.7% என்கிற அளவில் ஸ்திரமான ரிட்டர்னை (ரிட்டர்ன் ஆன் அஸெட் அடிப்படையில்) கொண்டிருந்தபோதிலும் கிட்டத்தட்ட 60% /27% லாபத்தை (10 ஆண்டு அளவில்) இந்தியாவில் இருந்து தத்தமது நாடுகளுக்கு (முறையே) கொண்டு சென்றுவிட்டன. அதே சமயம், இந்திய வங்கிகள் தங்களுடைய லாபத்தின் அளவில் நூறு சதவிகிதத்துக்கும் மேலான தொகையை தொழிலில் மறுமுதலீடு செய்து வந்துள்ளன. (பார்க்க, அட்டவணை 2).