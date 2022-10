பி/இ மல்ட்டிபிள்... இரண்டு தவறான நம்பிக்கைகள்..!

ஒரு நிறுவனம் அதிக அளவிலான அஸெட் டேர்ன் ஓவர் (வளர்ச்சிக்கு விரிவாக்கத்துக்குத் தேவைப்படும் முதலீட்டைக் குறைவாகச் செய்கிற மாதிரி), வொர்க்கிங் கேப்பிடல் தேவையை சப்ளை செயினில் தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப் படுத்துவதன் மூலம் குறைத்தல், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்களுடன் பேரம் பேசும் திறனை அதிகரித்துக் கொள்ளுதல் போன்றவற்றில் ஒன்றையோ, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நடவடிக்கைகளிலோ செயல்பட்டு தொடர்ந்து தன்னுடைய முதலீட்டை உபயோகிக்கும் திறனை அதிகரித்துக் கொள்ளவே முயலும்.



இப்படித் தொடர்ந்து முதலீட்டை உபயோகிக்கும் திறனை அதிகரித்து வருவதால், ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவானது தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்.



இதனாலேயே அந்த நிறுவனத்தின் முன்னாளைய வரலாற்று பி/இ (Price to Earnings) மற்றும் பி/பி (Price to Book Value) ரேஷியோக்களுக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற பி/இ மற்றும் பி/பி ரேஷியோக்களுக்கும் எக்கச்சக்கமான வித்தியாசம் இருக்கும்.



ஒரு முதலீட்டாளரைப் பொறுத்தவரை, ஒரு நிறுவனத்தின் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ என்பது அதிகரிக்க என்னென்ன விஷயங்கள் காரணமாக இருக்கின்றன என்பதை ஆராய்ந்து ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.



அடுத்த 20 வருடங்களுக்கு இந்த நிறுவனம் மேலே சொன்ன முதலீட்டை உபயோகிக்கும் திறனை அதிகரிப்பதற்கான டெக்னிக்குகளை உபயோகப்படுத்தி (வொர்க்கிங் கேப்பிடல் சைக்கிளைக் குறைத்தல் போன்ற) மென்மேலும் சிறப் பாகச் செயல்பட்டால் என்ன வாகும்? மேலும், இந்த நிறுவனத்துக்குத் தன்னுடைய தயாரிப் புக்கான விலையை நிர்ணயம் செய்யும் திறனும் இருந்தால் என்னவாகும்?



லாபம் மென்மேலும் அதிகரித்து, ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவும் அதிகரிக்கும். இது போன்ற குணாதிசயம் கொண்ட நிறுவனங்களிலேயே முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.



இதற்கு கேஷ் ஃப்ளோவை பார்க்க வேண்டுமே தவிர, நிகர சொத்துகளின் (Assets) மதிப்பில் உள்ள வளர்ச்சி யையோ, லாபத்தில் உருவாகும் வளர்ச்சியையோ பார்க்கத் தேவையில்லை.



ஒரு நிறுவனத்தின் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோவின் வளர்ச்சி லாபத்தின் (Earnings) வளர்ச்சி யைவிட அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், இந்த வித வளர்ச்சி இல்லாத மற்றுமொரு நிறுவனத் துடன் பி/இ அடிப்படையில் ஒப்பீடு செய்து பார்ப்பது தவறான ஒரு ஒப்பீடாகவே இருக்கும்.



ஏனென்றால், இது போன்ற நிறுவனங்களின் பி/இ மல்ட்டி பிள் ஆனது, ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ என்பது எர்னிங்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் வரையில் மிக அதிகமாகவே இருக்கும்.



(இன்னும் சொல்கிறேன்)