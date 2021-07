பங்குச்சந்தைகளுக்குள் நடந்த பனிப்போர்: BSE-ஐ தட்டிக்கேட்க வந்த NSE-யும் சறுக்கியது ஏன்?

பங்குச் சந்தை உலகில் ஒவ்வொரு சமயத்தில் ஒவ்வொரு புத்தகம் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டு விவாதிக்கப்படும். அப்படி இப்போது விவாதிக்கப்படும் புத்தகம், சுச்சிதா தலால் - தேபசீஸ் பாசு சேர்ந்து எழுதிய `அப்சொல்யூட் பவர்’ (Absolute Power - Inside Story of the National Stock Exchange’s Amazing Success, Leading to Hubris, Regulatory Capture and Algo Scam) என்கிற புத்தகம். சுச்சிதா தலால், டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா பத்திரிகையில் பணியாற்றியபோது, ஹர்ஷத் மேத்தா மோசடியை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்தவர்.