கோவிட் ஏற்படுத்திய டிஜிட்டல் புயல்... கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள்..!

1. கிளவுட் (Cloud) தொழில்நுட்பத்தின் எல்லையில்லா வளர்ச்சி...



உலகில் உள்ள 95 சதவிகிதத்துக்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகள் தங்களது டேட்டாவை சர்வர்களில் வைத்துவந்துள்ளன. இன்று உலகமே கிளவுட் டெக்னாலஜிக்கும் மாறிவருகிறது. காரணம், இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின்மூலம் மிகக் குறைந்த செலவில் நிறுவனத்தின் அனைத்து டேட்டாக்களையும் பாதுகாக்க முடிவதுதான். காலத்தின் கட்டாயமாக மாறியிருக்கும் கிளவுட் டெக்னாலஜியால ஐ.டி நிறுவனங்கள் அனைத்துக்கும் கொண்டாட்டமே.



2. டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்



வேகமாக விற்கக்கூடிய நுகர்வோர் பொருள்கள் மற்றும் சேவைகள் (B to B & B to C) கடைகள் மூலமாக விற்கப்படும் காலங்கள் போய் இன்று, அவற்றை டிஜிட்டல் தளங்களின் மூலமாக விற்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஏனெனில், பலரும் கடைக்குச் சென்று இந்தப் பொருள்களை வாங்குவதைவிட இணையதளங்கள் மூலமே வாங்கிவிடுகின்றனர். இந்த டிஜிட்டல் மாற்றம் உலகம் முழுவதும் ஊடுருவி இருப்பது டிஜிட்டல் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரும் வரப்பிரசாதமே!



3. சைபர் செக்யூரிட்டி (Cyber security)



கோவிட் நோய்த் தொற்றுக்குப்பின் இணைய தளத்தின் மூலம் வீட்டிலிருந்து வேலை பார்ப்பது இயல்பான விஷயமாக மாறிவிட்ட நிலையில், இணையதளத்தில் நம் டேட்டாவின் பாதுகாப்புக்கு பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய ஹேக்கிங் சர்வ சாதாரணமாக நடக்கத் தொடங்கி யிருக்கிறது. ‘சைபர் செக்யூரிட்டி’ என அழைக்கப்படும் இணையதளப் பாதுகாப்பு தொடர்பான நிறுவனங்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு லாபம் ஈட்டும் நிலை நிலவுகிறது.



4. ஐ.ஓ.டி, ஏ.ஐ மற்றும் எம்.எல்...



ஒரு மனிதன் பல மணி நேரங்கள் செலவிட்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் சில மணித் துளிகளிலேயே கச்சிதமாகச் செய்யக் கூடிய செயல்திறன் படைத்தது இன்டர்நெட் ஆஃ திங்ஸ் - IOT) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) என்கிற நுட்பமான சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்கள் ஆகும். ஏ.ஐ மற்றும் எம்.ஐ என்று சொல்லப்படும் இயந்திர வழி கற்றல் (Machine Learning) போன்றவற்றின் மூலம் பலரும் சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு செய்ய வேண்டிய வேலைகளை எளிதாகவும் விரைவாகவும் செய்து முடிக்கும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது. தொழில்நுட்பங்களை உலகுக்கு அளிக்கும் மிகப் பெரிய ‘டீப் டெக்’ கம்பெனிகளுக்கு இனி பிரமாதமான வருங்காலம் காத்திருக்கிறது.