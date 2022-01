வரி Vs வரிப் பிடித்தம்... வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொண்டால் லாபம்..!

மூன்று வகை வரி வசூல்



சம்பளம், டிவிடெண்ட், லாட்டரி பரிசுத் தொகை முதலானவற்றை வழங்குவோர் அதற்குரிய வரியைப் பிடித்தம் செய்துகொண்டு, நிகரத் தொகையை மட்டுமே பயனாளிக்குத் தருவார்கள். இப்படி வரியை வசூல் செய்து விட்டு, மீதமுள்ள பணத்தைத் தரும் முறையை வரிப்பிடித்தம் (Tax Deduction at Source -TDS) எனப்படுகிறது. சுயதொழில் செய்வோர், சிறுவணிகர்கள் முதலானோர் தமது வருமானத்தைத் தாமே கணக்கிட்டு முன்கூட்டி செலுத்தும் வரி (Advance Tax) மற்றும் சுய மதிப்பீட்டு வரி (Self Assessment Tax) செலுத்துவது இது மற்றொரு வகை.



மூன்றாவது வகையான, வரி வசூல் முறையை ‘சலுகையுடன் கூடிய வரிப்பிடித்தம் (Concessional Tax Deduction at Source) எனலாம். இதன் கீழான வருமான வகைகளுக்கு வரி உண்டு. என்றாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை வரிப்பிடித்தம் (TDS) இருக்காது. வரம்புக்கு மேற்பட்டால் மட்டுமே வரிப் பிடித்தம் செய்யப்படும் ‘வட்டி வருமானம்’ இந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்ததுதான். அது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.



ரூ.40,000 வட்டி வருமானத்துக்கு வரி இல்லை...



வருமான வரிப்பிரிவு 197A என்கிற பிரிவின்படி, 60 வயதுக்கு உட்பட்ட வரிதாரர் ஒருவருக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மற்றும் ரெக்கரிங் டெபாசிட் முதலான வற்றின் மீதான வட்டி 40,000 ரூபாய்க்கு உட்பட்டு இருக்குமே யானால், வங்கி, அஞ்சலகம், கூட்டுறவு சங்கங்கள் போன்றவை வரிப் பிடித்தம் செய்யாமலே வட்டியை வழங்கிவிடும். ரூ.40,000-க்கு மேற்பட்ட வட்டிக்கு மட்டுமே வரிப் பிடித் தம் செய்துகொண்டு நிகரத் தொகை வழங்கும்.



இதனால் 60 வயதுக்கு உட்பட்ட வரிதாரருக்கு 40,000 ரூபாய் வரையான வட்டிக்கு வரி கிடையாது என்று அர்த்தமல்ல. வரி உண்டு. எப்படி எனில், இதர வரிக்கழிவுகள் போக, இவரது நிகர வருமானம் ரூ.5 லட்சம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். வட்டி வருமானம் ரூ.40,000-யும் சேர்த்தால், வரிக்குரிய வருமானம் ரூ.5,40,000. இந்த 5,40,000 ரூபாயில் சேமிப்புக் கணக்கின் மீதான வட்டிக்கு மட்டும்தான் பிரிவு 80TTA-யின் படி, ரூ.10,000 வரிக் கழிவு பெற முடியும். எனவே, மீதமுள்ள 5,30,000 ரூபாய் வரிக்குரிய வருமானம் என்றாகிறது. இந்தத் தொகைக்கு 18,500 ரூபாய் வரி கட்ட வேண்டி இருக்கும். மாறாக, வட்டி வருமானத் தையும் சேர்த்து இவரது வரிக்குட் பட்ட வருமானம் ரூ.5 லட்சத்துக்குள் இருக்குமானால், இவர் வரி கட்டத் தேவையில்லை. இதுதான் பிரிவு 197A-யின் படியான நிலைப்பாடு.



இந்தப் பிரிவின்படி, மூத்த குடிமக்களுக்கு 50,000 ரூபாய் வரையான வட்டிக்கு வரிப் பிடித்தம் இருக்காது. இவர்களது வட்டிக்கான சலுகையும் (பிரிவு 80TTBயின் படி) 50,000 ரூபாய்தான் வட்டியானது சேமிப்புக் கணக்கு ரெக்கரிங் டெபாசிட், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுகளுக்கு உரியதாக இருக்கலாம். சுருக்கமாக, சேமிப்புக் கணக்கு, ரெக்கரிங் டெபாசிட், பிக்ஸட் டெபாசிட் ஆகியவற்றுக்கு ரூ.40,000 வரையிலான வட்டி வருமானத்துக்கு வரிப் பிடித்தம் செய்யாமல் இருக்க 60 வயதுக்கு உட்பட்டவர் வங்கியில் 15G படிவத்தை சமர்ப்பிக்கத் தேவை யில்லை. இதே போல, ரூ.50,000 வரையிலான வட்டி வருமானத் துக்கு வரிப் பிடித்தம் செய்யாமல் இருக்க மூத்த குடிமக்கள் 15H படிவத்தை சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை.