வரித் தாக்கல் செய்யாதவர்களுக்கு இரட்டிப்பு வரி... குழப்பத்தில் வரிதாரர்கள்... சரியான விளக்கங்கள்!

யாருக்குப் பொருந்தாது?



சம்பளம், வருங்கால வைப்பு நிதியிலிருந்து பெறப்படும் முன்முதிர்வுத் தொகை, லாட்டரி பரிசு, குதிரைப் பந்தயப் பரிசு, குறுக்கெழுத்துப் போட்டி பரிசு முதலானவற்றுக்கு இந்தப் புதிய விதி (206AB) பொருந்தாது. என். ஆர். ஐ-களுக்கும் இந்தப் புதிய விதி பொருந்தாது.



சம்பளதாரர் உள்ளிட்ட மற்றவர்கள் வரியைச் செலுத்திவிட்டு, வரித் தாக்கல் செய்வது அவசியம் என்பது தெரிந்தும், வரித் தாக்கல் செய்யாமல் விட்டுவிட்டால், அவர்களுக்கு வருமான வரித் துறையிலிருந்து நோட்டீஸ், அபராதம் என பிரச்னை நீளக்கூடும்.



இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன வென்றால், கடந்த 2020-21 நிதியாண்டுக்கு வரித் தாக்கல் செய்துவிட்டு, ‘வரித்தாக்கலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரியான வையே’ என்பதை உறுதிப்படுத்துகிற வரி சரிபார்ப்புப் படிவம் V-ஐ, 120 நாள்களுக்குள் வருமான வரித் துறைக்கு சமர்ப்பிக்காவிட்டால், வரித் தாக்கல் செய்திருந்தாலும், வரித் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என்றுதான் கருதப்படும். இதனால் வரித் துறையின் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக நேரிடும்.



கடைசி தேதி



2020-21 நிதியாண்டுக்கு அபராதம் இல்லாமல் வரித் தாக்கல் செய்ய கடைசித் தேதி 31.12.2021 ஆக இருந்தது. இந்தத் தேதியில் வரித்தாக்கல் செய்திருந்தால், வரி சரிபார்ப்பு செய்ய கடைசி தேதி 29.04.2022 ஆக இருக்கும். அதாவது, 31.12.2021 அன்று வரித்தாக்கல் செய்தவர்களுக்குதான் வரி சரிபார்ப்பு செய்வதற்கான கடைசி தேதி 29.04.2022.



ஆனால், 2020-21 நிதியாண்டு வரித்தாக்கல் செய்வதற்கான வழக்கமான கடைசி தேதி 31.07.2021. நீடிக்கப்பட்ட கடைசி தேதி 30.09.2021.மறுபடியும் நீடிக்கப்பட்ட கடைசி தேதிதான் 31.12.2021. எனவே, 01.04.2021 முதல் 27.11.2021 வரை வரித்தாக்கல் செய்தவர்களுக்கு 26.03.2022 அன்றே வரி சரிபார்ப்பு செய்வதற்கான 120 நாள் கெடு முடிந்து போயிருக்கும். இவர்கள் வரி சரிபார்ப்பு செய்யாமல் இருந்தால், இவர்கள் வரித்தாக்கல் செய்யவில்லை என்றே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, நடவடிக்கைக்கு உட்பட வேண்டியிருக்கும்.



நடவடிக்கையைத் தவிர்க்க...



இவ்வாறு வரித் தாக்கல் செய்த 120 நாள் களுக்குள் வரி சரிபார்ப்பு செய்ய மறந்து போனவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வருமான வரித்துறை வழங்கியுள்ளது. அதாவது, வருமான வரித் துறையின் வலைதளத்தில் (e-verification) தாமதத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளுமாறு சேவை வேண்டுகோள் (service Request) விடுப்பதன் மூலம் வரிதாக்கல் செய்த 120 நாள்கள் கடந்த பிறகும் வரி சரிபார்க்கலாம்; படிவம் V-ஐ சமர்ப்பிக்கலாம்.



இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்த வேண்டு மானால், ‘120 நாள்கள் கடந்த வரி சரிபார்ப்பு’ என்று வேண்டுகோள் விடுத்து, பின்கண்டபடி செயல்பட வேண்டும்.



இதற்கு பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச் சொல்லுடன் (password) இ-ஃபைலிங் வலைதளத்தில் உள்ளே செல்லவும்.



டாஸ்போர்டில் (DashBoard) services> condonation request என்பதை கிளிக் செய்யவும்.



Condation request என்ற பக்கத்தில், Delay in submission of ITR-V என்பதை கிளிக் செய்யவும்.



Delay in submission of ITR-V என்ற பக்கத்தில், ‘Create condonation request’ என்பதை கிளிக் செய்யவும்.



Select ITR பக்கத்தில் எந்த ஆவணத்துக்கு condonation request for delay in ITR-V submission தேவைப்படுகிறதோ, அந்த ஆவணத்தைத் தேர்வு செய்து, continue என்பதை ‘கிளிக்’ செய்யவும்.



தாமதத்துக்கான காரணம் கூறு (provide reason for delay) என்ற பக்கத்தில் பட்டியலிடப் பட்டுள்ள காரணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை அல்லது (others) மற்றவை என்பதைத் தேர்வு செய்து, ‘submit’ என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு செய்தபின், பரிவர்த்தனை ஐடி (Transaction ID) மற்றும் ‘சக்சஸ் மெசேஜ்’ திரையில் தோன்றும். பரிவர்த்தனை ஐடியை குறித்துக்கொள்ள வேண்டும். இத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு confirmation message வரும். வரி சரிப்பார்ப்பு (verification form-V) படிவம் V-ஐ வருமான வரித்துறைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதற்கான அடையாளம்தான் இந்த மெசேஜ்.



இப்படிச் செய்வதன் மூலம் ஒருவரது வரிக் கடமை 2020-21-க்கு நிறைவு பெற்றுவிடும். வருமான வரித் துறையின் நடவடிக்கை தவிர்க்கப்பட்டுவிடும். 27.11.2021 முதல் 31.12.2021 வரை வரித் தாக்கல் செய்தவர்கள், தாம் வரித்தாக்கல் செய்த தேதி முதல் 120 நாள்களுக்குள் வரி சரிபார்த்து படிவம்-V சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 31.12.2021 அன்று வரித் தாக்கல் செய்தவருக்கு 29.04.2022 வரி சரிபார்ப்பதற்கான கடைசி நாளாக இருக்கும்.



வரித் தாக்கல் செய்யாதவர்களுக்கு ‘இரட்டிப்பு வரி’ என ஒரு சாரருக்கு அமலாக்கம் பெற்றுள்ள புதிய விதியைப்போல் மற்றவர்களுக் கும் வரும் காலத்தில் புதிய விதிகள் அமலாக்கம் பெறலாம். ஏனெனில், வரித் தளத்தை ஆழமாக் கவும், அகலமாக்கவும் வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அதற்கான முன் முயற்சிதான் இது என்பதைப் புரிந்து கொள்வது வரிதாரரின் கடமை.