தவறிப்போன வரித்தாக்கல்.... வட்டி, கட்டணம், கூடுதல் வரி... கணக்கிடுவது எப்படி?

வட்டி கணக்கிடும் முறை...



அ. 2021-22 நிதியாண்டு என்பது 01.04.2021 தொடங்கி 31.03.2022 வரை முடிவடைந்த போதிலும் இந்த நிதியாண்டுக்கு உரிய வரியை (வட்டி ஏதுமின்றி) 31.07.2022 வரை செலுத்தியிருக் கலாம். அதாவது, அபராதம் இல்லாமல் வரித்தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கடைசி தேதிக்குள் வரியைச் செலுத்திவிட்டால் வட்டி கிடையாது. தவறினால், 01.08.2022 முதல் வரித்தாக்கல் செய்யும் தேதிக்குள் வட்டி கட்ட வேண்டும்.



ஆ. கட்டாமல் விடுபட்டுள்ள வருமான வரிக்கு மட்டுமே வட்டி. உதாரணமாக, ஒருவருக்கான வருமான வரி ரூ.20,000. இதில் ரூ.15,000 (TDS) வரிப்பிடித்தம் செய்யப்பட்டுவிட்டது எனில், மீதி உள்ள ரூ.5,000-க்கு மட்டுமே வட்டி கட்டினால் போதும்.



இ. வட்டிக் கணக்கீடு மாதக் கணக்கில் உள்ளபோது, வட்டி செலுத்த வேண்டிய காலத்தில் உள்ள பகுதி நாள்கள் ஒரு முழு மாத மாகக் கணக்கிடப்படும். அதாவது, 5 மாதம் 10 நாள் என்பது 6 மாதம் என எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு வட்டி கணக்கிடப்படும்.



ஈ. வட்டித் தொகை அருகில் உள்ள ரூ.100-க்கு சரிசெய்யப் படும் (Interest calculated to the nearest multiple of 100 rupees) அதாவது, ரூ.15,540 என்பது ரூ.15,500 என்று ஆகிவிடும். ரூ.15,560 என்பது ரூ.15,600 எனக் கணக்கிடப்படும்.



மாதிரிக் கணக்கீடு...



ஒருவரது 2021-22-க்கான வருமான வரி ரூ.30,000. இதில் ரூ.20,000. ஏற்கெனவே, 31.07.2022-க்குள் முன்பே பிடித்தம் செய்யப்பட்டுவிட்டது. வட்டி மாதத்துக்கு 1%. இவர் வரித் தாக்கல் செய்த 14.12.2022 அன்று வரியையும், வட்டி யையும் செலுத்துகிறார். இவர் செலுத்த வேண்டிய வட்டி கணக்கீடு பின்வருமாறு...



* வட்டி விகிதம் 1% அதாவது, ரூ.100-க்கு ஒரு மாதத்துக்கு ரூ.1 வட்டி.



* இவரது வரி ரூ.30,000-ல் ரூ.20,000 பிடித்தம் போக, வரிப் பாக்கி ரூ.10,000. எனவே, ரூ.10,000-க்கு 1% வீதம் ஒரு மாத வட்டி ரூ.100.



* 01.08.2022 முதல் 14.12.2022 வரையான காலம் 4 மாதம் 14 நாள்கள் அதாவது, 5 மாதத்துக்கு மாதம் ரூ.100 வீதம் ரூ.10,000-க்கு 5 மாத வட்டி ரூ.500. எனவே, தாமதக் கட்டணம் 5000+ வரிப் பாக்கி 10,000 + வட்டி 500 சேர்த்து ரூ.15,500-யை செலுத்தி விட்டு வரித் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்!