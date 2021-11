என்.ஆர்.ஐ-களுக்கு என்னென்ன வரிச் சலுகைகள்?

இதர சலுகைகள்...



 தலைமை அலுவலகச் செலவுகளைக் கழித்துக் கொள்ளுதல் (Deduction for Head office Expenditure) 44c.



 நிரந்தர அமைப்புகளுடன் 31.03.2003-க்குப் பிறகு, செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, கிடைக்கும் ராயல்டி (Royalty) மற்றும் தொழில்நுட்பக் கட்டணங்களிலிருந்து செலவு களைக் கழித்துக்கொள்ளும் வசதி (44DA) நிபந்தனை உண்டு.



 பாண்டுகள் மற்றும் ருபி டினாமினேட்டட் பாண்டுகளை (Rupee Denominated bonds or Masala bonds) அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் வெளிநாட்டுக் கரன்சியாக மாற்றும் வசதி (47Viiab).



 பாண்டுகளாக உள்ள முதலீட்டுச் சொத்தை இந்தியா வுக்கு வெளியே ஒரு என்.ஆர்.ஐ மற்றொரு என்.ஆர்.ஐ-க்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் (47 Via).



சிறப்பு வரிச் சலுகைகள்...



 ஒரிஜினல் ஃபண்டாக உள்ள முதலீட்டுத் சொத்தை ரிசல்ட்டன்ட் ஃபண்டாக (Resultant Fund) மாற்றிக்கொள்ள லாம். இது முதலீட்டு லாபம் என்ற வகையில் வரி விதிப்புக்கு உட்படாது.



 காலமுறைப்படி வட்டி தரும் அரசுக் காப்புறுதியை (Govt Security) இந்தியாவுக்கு வெளியே ஒரு என்.ஆர்.ஐ மற்றொரு என்.ஆர்.ஐ-க்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம். இது மாற்றம் என எடுத்துக் கொள்ளப்படாது (47viib).



 பங்குகள், யூனிட்டுகள், பாண்டுகள், ஜி.டி.ஆர் (GDR) முதலானவற்றுக்கும் பிரிவு 47(Viiad), 47(Viia) ஆகியவற்றின்படி சலுகைகள் உண்டு.



 வேலைவாய்ப்பு மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வரிக்குரிய வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்துக்குக் குறைவாக இருந்தால், டி.டி.எஸ் (TDS) பிடித்தம் கிடையாது.



 இந்தியாவில் வணிகம் செய்யும் என்.ஆர்.ஐ-கள் வணிக வருமானத்துக்கு வரியை நிர்ணயிக்கும்படி வரி விதிப்பு அதிகாரிக்கு விண்ணப்பித்து சலுகை பெறலாம்.



 அந்நியச் செலாவணி மூலமான சொத்துகள் தரும் வருமானம், அந்நிய செலாவணி மாற்றி கிடைக்கும் நீண்ட கால முதலீட்டு லாபம் மட்டுமே வருமானமாக உள்ள என்.ஆர்.ஐ-க்கு வருமான வரி தாக்கல் செய்வதில் விலக்கு உண்டு.



ஸ்பெஷல் வருமான வரி விகிதம்



 நீண்ட கால முதலீட்டு ஆதாயத்துக்கு 20% வரி (112(l)(c).



 மாற்றம் செய்யப்பட்ட பட்டியலிடப்படாத (Transferred Unlisted Securities) காப்புறுதி வடிவிலான நீண்ட கால முதலீட்டுக்குச் சொத்துக்கு இண்டக் சேஷன் பெனிஃபிட் இல்லாமல் கிடைக்கும் நீண்ட கால முதலீட்டு லாபத்துக்கு 10% வரி.



 மாற்றம் செய்யப்பட்ட (Transferred) பட்டிய லிடப்பட்ட காப்புறுதிகள் அல்லது யூனிட்டுகள் அல்லது ஜீரோ கூப்பன் பாண்டுகள் முதலானவற்றுக்கு இண்டக்சேஷன் பெனிஃபிட் இல்லாமல் கிடைக்கும் நீண்ட கால முதலீட்டு லாபத்துக்கான சலுகை வரி 10% வரி (112(L)(c).



 அந்நிய கரன்சி மூலம் வாங்கப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்டுகள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துக்கு 20% வரி (115(l)(a) (iii).



 தேதி 31.03.1976-க்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, ராயல்டி மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துக்கு 25% வரி (விதிவிலக்கு உண்டு)(115(l)(b).



 பிறநாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வெளிநாட்டு கரன்சி மூலம் வாங்கப் பட்ட யூனிட்டுகள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துக்கு 10% வரி (115AB).



 பிரிவு 111A-ல் குறிப்பிட்டுள்ள வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டின் (FII) மூலம் கிடைக்கும் குறுகிய கால முதலீட்டு லாபத்துக்கு 30% வரி.



 மேற்கண்டவற்றில் மூலமான நீண்ட கால முதலீட்டு லாபத்துக்கு 10% வரி (115AF(b).



 அந்நியச் செலாவணி சொத்து மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துக்கு 20% வரி (115E).



 டிவிடெண்டுக்கு 20% வரி (வரி 115 A(l)(a) (I).



 அரசு அல்லது இந்திய நிறுவனம் வெளிநாட்டு கரன்சி மூலம் பெற்ற கடனுக்கான வட்டிக்கு 20% வரி (115(l)(a)(ii).



இந்த வரி விகிதங்களை என்.ஆர்.கள் அனைவரும் அறிந்துகொள்வது அவசியம்!