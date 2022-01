வருமான வரித்தாக்கல் செய்தவர்கள் தவறுகளைத் திருத்துவது எப்படி?

மதிப்பீட்டு ஆண்டில் தவறு (Incorrect Assessment Year)



அதாவது, பணம் செலுத்தப்பட்டது 2020-21 நிதி ஆண்டுக்குத்தான். இதற்கான மதிப்பீட்டு ஆண்டு (Assessment Year) 2021-22 எனக் குறிப்பிடுவதுதான் சரி. தவறாக, 2020-21 என்று குறிப்பிட்டிருந்தால், தற்போது திருத்தம் செய்யலாம்.



மேஜர் ஹெட் கோட் (Major Head code)



அதாவது, தனிநபர்கள் சலான் படிவம் ITNS280 மூலம் பணம் செலுத்தலாம் இதில் 0020 என்ற தலைப்பு கார்ப்பரேட்டு களுக்கு உரியது. எனவே, தனிநபர் 0021 Income Tax Other Than Companies என்ற பெட்டியில் ‘டிக்’ செய்திருக்க வேண்டும். இதில் தவறு இருந்தால் திருத்தலாம்.



மைனர் ஹெட் கோட் (Minor Head Code)



அதாவது, அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்துபவர் (100) என்ற பெட்டிக்கு நேராகவும், சுயமதிப்பீட்டு வரி (Self Assessment Tax) செலுத்துபவர் (300) என்ற பெட்டிக்கு நேராகவும் முறையான மதிப்பீட்டின்படி (Regular Assessment) வரி செலுத்துபவர் (400) என்ற எண்ணுக்கு நேராக உள்ள பெட்டி யையும் ‘டிக்’ செய்ய வேண்டும். இதை மாற்றி ‘டிக்’ செய்திருந் தால், தற்போது திருத்தம் செய்யலாம்.



TAN/PAN



அதாவது, TAN நம்பர் என்பது வரியை வசூலித்து செலுத்து பவருக்குத் தரப்பட்டுள்ள எண். PAN நம்பர் என்பது வரி செலுத்த வேண்டியவருக்கு தரப்பட்டுள்ள எண் (Permanent Account Number). இதில் தவறான (PAN) பான் எண் குறிப்பிட்டு இருந்தால் அபராதம் 10,000 ரூபாய். எனவே, திருத்தம் செய்துவிடலாம்.



மொத்தத் தொகை (Total Amount)



மொத்த தொகையைத் திருத்தம் செய்யலாம். நிபந்தனை என்னவென்றால், நீங்கள் எவ்வளவு தொகை என்பதைத் தவறாகக் குறிப்பிட்டு இருந்தாலும், உங்களிடமிருந்து பெற்ற சரியான தொகை வங்கிக் கணக்கில் பதிவாகி இருக்கும். எனவே, நீங்கள் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடும் தொகையும் வங்கி பெற்றுக் கொண்டதாகப் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ள தொகையும் ஒரே தொகையாக இருந்தால் தொகை யில் திருத்தம் செய்யப்படும்.



பிற முக்கிய நிபந்தனைகள்...



1. பணம் செலுத்துபவரின் பெயரில் திருத்தம் செய்ய முடியாது.



2. மைனர் ஹெட் என்று குறிப்பிடப்படும் சுயமதிப்பீடு வரியையும், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் என்பதையும் ஒரே செலானில் செலுத்தி இருக்கக் கூடாது.



3. ‘பான்’ எண் திருத்தம் ஏற்கப்பட வேண்டுமானால், சலானில் உள்ள பெயரும், அவருக்கான ‘பான்’ எண்ணும் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்துவதாக இருந்தால் மட்டுமே திருத்தம் ஏற்கப்படும்.



4. ஒரு சலானுக்கு ஒரு முறைதான் திருத்தம் செய்யலாம் என்றாலும், முதலில் தொகையைத் திருத்தம் செய்தவர்கள் மீண்டும் மற்ற இனங்களில் திருத்தம் செய்ய அனுமதிக்கப்படலாம்.



5. தொகை, பான் என ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனங்களைத் திருத்தம் செய்ய விண்ணப்பித்தால், அவை அனைத்தும் சரிபார்க்கப்படும் அனைத்து இனங்களும் சரியாக இருந்தால், அது ஏற்கப்பட்டு திருத்தம் செய்யப்படும். ஏதேனும் ஒன்று தவறாக இருப்பினும் எதுவுமே திருத்தம் செய்யப்படாது.



6. எந்த வங்கியில் பணம் செலுத்தினோமோ, அதே வங்கியில் திருத்தம் கோரி விண்ணபிக்க வேண்டும்



காலக்கெடு...



டான் (TAN), பான் (PAN) மதிப்பீட்டு ஆண்டு, தொகை ஆகியவற்றைத் திருத்திக்கொள்ள, பணம் செலுத்தப்பட்ட தேதியில் இருந்து ஏழு நாள்களுக்கு உள்ளும், இதர இனங்களில் திருத்தம் செய்ய மூன்று மாதத்துக்குள்ளும் விண்ணப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும். விண்ணப்பித்த நாளில் இருந்து ஏழு நாள் களுக்குள் வங்கியானது கோரப்பட்ட திருத்தத்தைச் செய்துவிடும். மேற்கண்ட காலக்கெடுவுக்குள் திருத்தம் கோரி வங்கிக்கு விண்ணப்பம் செய்ய முடியாது போனால் மதிப்பீட்டு அலுவலருக்கு விண்ணப்பித்து திருத்தம் செய்துகொள்ளலாம். வங்கியில் நேரடியாகச் செலுத்தப்பட்ட சலானுக்கு மட்டுமன்றி, இ-சலான் மூலம் செலுத்தப்பட்டவற்றுக்கும் திருத்தம் கோரலாம்.



விண்ணப்பிக்கும் முறை



* திருத்தங்களுக்கான படிவத்தை வங்கியில் பெற்று, இரட்டைப் பிரதிகளில் வங்கியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.



* பணம் செலுத்தப்பட்ட வங்கியின் பி.எஸ்.ஆர் (BSR) கோட் செலுத்தப்பட்ட தேதி, சலான் வரிசை எண் குறிப்பிட வேண்டும்.



* கோரப்படும் திருத்தம் மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கா, பான் எண்ணுக்கா, மொத்தத் தொகைக்கா என்பனவற்றுக்கு அவற்றுக்கான கட்டத்தில் ‘டிக்’ செய்ய வேண்டும்.



* பணம் செலுத்தியதற்கு ஆதாரமாக வங்கியில் இருந்து பெற்ற ரசீதின் (Copy of Original Chalan Counerfoil) நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்.



* பான் கார்டு நகல் இணைக்க வேண்டும்.



* ஒவ்வொரு சலானுக்கும் தனித்தனி விண்ணப்பம் அவசியம்.



இதுவரை வரித் தாக்கல் செய் யாதவர்கள் இனி பணம் செலுத்தும் போது மேற்கண்ட தவறுகள் இருப்பின் அவர்களும் இந்தச் சலுகையைப் பெறலாம். இனிவரும் நாள்களில் சலான் மூலம் பணம் செலுத்துவோர் அனைவரும் திருத்த சலுகையை உடனே பயன்படுத்தி பண இழப்பைத் தவிர்க்கலாம்.