நிறைவு பெறும் நிதியாண்டு... வருமான வரிக் கணக்கு தயாரா?

2. வரம்பு தாண்டிய வட்டி



இ.பி.எஸ் சந்தாதாரர்கள் தனது சம்பளத்தில் 12% தொகையைத் தனது இ.பி.எஸ் (Employees Provident Fund) கணக்கில் செலுத்துவது கட்டாயம். இத்துடன் விருப்பத்தின்பேரில் 12% சம்பளத்துக்கும் அதிகமான தொகையையும் மாதம்தோறும் இ.பி.எஃப் சந்தாவாகச் செலுத்தலாம். இவ்வாறு செலுத்தப்படும் தொகைக்குத் தற்போதைய நிலையில், 8.5% வட்டி தரப்பட்டு வருகிறது. இந்த வட்டி எத்தனை ரூபாயாக இருந்தாலும், வட்டிக்கு வருமானவரி கிடையாது என்பது 2020-21 நிதியாண்டு வரை இருந்த நிலைப்பாடு.



ஆனால், தற்போது ஊழியரின் 12% சந்தா மட்டுமோ, கட்டாய சந்தா + விருப்ப சந்தாவையும் சேர்ந்து ஒரு நிதியாண்டில் செலுத்தப்படும் தொகை 2.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமாக இருந்தால், ஒட்டு மொத்த சந்தாவுக்கும் வட்டி உண்டு. ஆனால், 2.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமாக உள்ள சந்தாவுக்குத் தரப்படும் வட்டி மட்டும் வரிக்கு உட்படும்.



இதே போல, மத்திய - மாநில அரசு ஊழியர்கள் தங்களது ஜி.பி.எப் (General Provident Fund) கணக்கில் ஒரு நிதியாண்டு முழுதும் செலுத்தும் கட்டாய சந்தா + விருப்ப சந்தா ரூ.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமாக இருந்தால், மொத்தத் தொகைக்கும் 7.1% வட்டி உண்டு. என்றாலும் 5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான சந்தா தொகைக்கு எவ்வளவு வட்டி தரப்படுகிறதோ, அந்த வட்டிக்கு மட்டும் வருமானவரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.



3. இரட்டிப்பு வரி



வருமான வரித் தாக்கல் செய்யாதவர்களுக்கு இரு மடங்கு வரை வரிப்பிடித்தம் (TaxDeduction at Source) செய்வதற்கு 206AB என்ற புதிய வரிப்பிரிவு நடப்பு நிதியாண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.



4. யூலிப் பாலிசிக்கு வரி



சென்ற நிதியாண்டு வரை, யூலிப் பாலிசிக்கு (Unit Linked Insurance Plan) செலுத்தப்படும் பிரீமியம் முதிர்வுத் தொகையில் 10% என்ற வரையறைக்குள் இருந்தால், யூலிப் பாலிசி மூலம் கிடைக்கும் முதிர்வுத் தொகைக்கு வரி கிடையாது. நடப்பு நிதியாண்டைப் பொறுத்தவரை, இது வரிக்கு உட்படுகிறது.



அதாவது, 01.02.2021-க்குப் பிறகு தொடங்கிய யுலிப் பாலிசிக்கு செலுத்தப்படும் வருடாந்தர பிரீமியம் ரூ.2.5 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டால் முதிர்வுத் தொகையானது முதலீட்டு லாபம் என்ற வகையில் வரிக்கு உட்படும். வரியானது பங்குச் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுக் கான வரிக்கு நிகராக இருக்கும். (14.01.22 அன்று வருமான வரித்துறை இதற்கான கணக்கீட்டு முறையைஅறிவித்துள்ளது.)



5. தொடரும் சலுகை



விடுப்புப் பயணச் சலுகைக்குப் பதிலாக, பயணம் செய்யாமல் 12% ஜி.எஸ்.டி-யுடன்கூடிய 36,000 ரூபாய் வரை செய்த செலவுக்கான சலுகை நடப்பு நிதியாண்டிலும் உண்டு. அதாவது, 2018 - 2021 வரையிலான நான்காண்டு தொகுதிக்கு இந்த சலுகை உண்டு.



இதே போல், ரூ.45 லட்சம் வரை முத்திரைத் தீர்வு கொண்ட வீட்டுக் கடன் வட்டிக்கான சலுகை 31.03.2022 வரையான வீட்டுக்கடனுக்கும் உண்டு. அதாவது, பிரிவு 24(b)-ன் கீழான ரூ.2 லட்சத்துடன் உபரியாக ரூ.1.5 லட்சம் சேர்ந்து, ரூ.3.5 லட்சம் வட்டிக்கு வரிச்சலுகை என இந்த இருவகை வரிச் சலுகையும் 2021-22 நிதியாண்டுக்கும் உண்டு.



6. வரித்தாக்கல் அவசியமில்லை...



75 வயது நிரம்பிய மூத்த குடிமக்கள் 2021-22 நிதியாண்டு முதல் வரித்தாக்கல் செய்ய வேண்டாம் என்பதும் புதிய சலுகையே. என்றாலும், நிபந்தனையுடன்கூடிய சலுகை இது. அதாவது, பென்ஷனுடன், வட்டி வருமானம் பெறுகிற 75 வயதான மூத்த குடிமக்களுக்கு மட்டுமே இச்சலுகை செல்லு படியாகும். சுருக்கமாக, பென்ஷன் திட்டத்தின் மூலம் கிடைத்த நிதியத்தையோ, ஏதோ ஒரு தொகையோ டெபாசிட் செய்து வட்டியையும், மாதாந்தரப் பென்ஷனையும் பெறுகிற பென்ஷன்தாரர்களுக் கானது இச்சலுகை. வட்டி வருமானம் இல்லாத பென்ஷன் தாரர்களும் இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தலாம். இதர வருமானம் இருக்கக் கூடாது.



குறிப்பிட்ட வங்கி (அதுவும் ஒரே ஒரு வங்கி) கணக்கு மூலமாக மட்டுமே பென்ஷன் பெற வேண்டும். அந்த வங்கியானது, பென்ஷன்தாரரிடம் வருமானவரிப் பிடித்தம் செய்ய வேண்டியிருந்தால் அதைப் பிடித்தம் செய்து, அரசுக்கு செலுத்திவிடும்.



இதற்காக படிவம் 12BBA-யை வங்கியில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இப்படிவத்தில், பென்ஷன்தாரரின் பெயர் மற்றும் முகவரி, பான் அல்லது ஆதார், நிதியாண்டு, பிறந்த தேதி, குறிப்பிட்ட வங்கியின் பெயர், எந்த நிறுவனம் அல்லது அரசிடமிருந்து (Name of Employer) பென்ஷன் பெறப்படுகிறது, பென்ஷன் புத்தக எண் (Pension Payment order Number) முதலானவற்றைப் படிவம் 12BBA-யில் குறிப்பிட வேண்டும். அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அவசியம். உறுதிமொழியும் தர வேண்டும்.



இதில், வட்டி வருமானம் என்பது பென்ஷன் வழங்கும் வங்கி தரும் வட்டி என்பதாகும்.



7. ரெய்ட்டுக்கு வரி விலக்கு



ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் டிரஸ்ட் (REIT) மற்றும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் டிரஸ்ட் (Invits) ஆகியவற்றின் டிவிடெண்ட் பட்டுவாடா மூலத்தில் (TDS) வரிப்பிடித்தம் செய்வதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. (Exemption of dividend Payment to REIT/ Invits from TDS).



8. கால அவகாசம் குறைப்பு



முன்னதாக, தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வரித் தாக்கலை திருத்தம் செய்யவும் (Revised Return), வரித் தாக்கல் செய்வதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடைசி தேதிக்குள் வரித்தாக்கல் செய்யாமல் காலதாமதமாக வரித்தாக்கல் செய்யவும் 12 மாதமாக இருந்த அவகாசம் 9 மாதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.



உதாரணமாக, நிதியாண்டு 2021-22க்கு வழக்கமான வரித் தாக்கல் கடைசித் தேதி 31.07.2022 இதைத் திருத்தவும், தவறிப்போன வரித்தாக்கலை தாமதமாக ஃபைலிங் செய்யவும் கடைசி தேதி 31.03.2023 என இருந்தது. தற்போதைய கடைசி தேதி 31.12.2022 வரை மட்டுமே. வரித் தாக்கலை திருத்திக்கொள்ளவும் 31.12.22-தான் கடைசி தேதி.



இதர பழைய அம்சங்களில் மாற்றமில்லை. 60 வயதுக்கு உட்பட்டவருக்கு வரிக்கு உட்படாத வருமானம் ரூ.2.5 லட்சம்; 60 வயதுக்கு மேல் ரூ.3 லட்சம்; 80-க்கு மேல் ரூ.5 லட்சம் என்பதில் மாற்றமில்லை.



80C முதல் 80U வரையான வரிச்சலுகை, வீட்டு வாடகைச் சலுகை, வட்டிச் சலுகை முதலானவற்றில் பழைய வரித் திட்டதில் மாற்றம் ஏதுமில்லை. புதிய வரித் திட்டத்தில் வரிச்சலுகை ஏதும் இல்லை என்பதால், மாற்றம் என்பதே கிடையாது.



பழைய வரித் திட்டத்திலிருந்து இந்த நிதியாண்டில் புதிய வரித் திட்டத் துக்கும், புதிய வரித் திட்டத்திலிருந்து பழைய வரித்திட்டத்துக்கும் மாறிக் கொள்ளலாம். சம்பள வருமானம். வட்டி வருமானம் தவிர்த்து, வணிக வருமானம் உள்ளவர் இவ்வாறு வருடா வருடம் மாற முடியாது.



வருமான வரிக் கணக்கை முன்பை விட தற்போது தீவிரமாகக் கண் காணித்து வருகிறது வருமானவரித் துறை. நாம் அஜாக்கிரதையாக இருந்தால், வருமானவரித் துறையின் கேள்விக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை!