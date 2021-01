வாட்ஸ்அப்... நம்மைப் பற்றிய டேட்டாக்கள் இனி பத்திரமாக இருக்குமா? உலகம் முழுக்க நடக்கும் சர்ச்சை!

டெக் உலகில் பிரபலமான வாசகம் இது... “If you don’t pay for the product, you are the product.” இலவசமாக உங்களுக்கு ஒரு சேவை கிடைக்கிற என்றால் உங்களிடமிருந்து வேறு விதங்களில் ஆதாயம் பார்க்கப்படும் என்று இதற்குப் பொருள். பிரபல டிஜிட்டல் சேவைகள் அனைத்துக்குமே இது பொருந்தும்.



ஃபேஸ்புக் இலவசமாகச் சேவை வழங்குகிறது என்றால், அதில் ஒரு சூட்சுமம் உள்ளது. ஃபேஸ்புக்குக்கு உங்களைவிடவும் உங்களைப் பற்றி நன்றாகத் தெரியும். நீங்கள் எந்த அரசியல் நிலைப்பாடு உடையவர் என்பது தொடங்கி, உங்களது ஃபேவரைட் உள்ளாடை வரை அனைத்தையும் ஃபேஸ்புக் தெரிந்து வைத்திருக்கும் என்பதுதான் நிதர்சனம். இவையெல்லாம் எப்படி அவர்களுக்குக் கிடைக்கிறது எனக் கேட்கிறீர்களா?



எல்லாம் நாம் கொடுக்கும் டேட்டாக் களை வைத்துதான். முன்பு லைக் மட்டும்தான் செய்துகொண்டிருந் தோம். இப்போது லைக் உட்பட மொத்தம் ஐந்து எமோஷன்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறது. இதனால் ஒரு விஷயத்துக்கு நாம் எப்படி எமோஷனலாக ரியாக்ட் செய்வோம் என்றுகூட ஓரளவு கணித்துவிடும். இதனால் ஃபேஸ்புக்குக்கு என்ன லாபம்..?



உங்களைப் பற்றி நன்றாகத் தெரிந்துகொள்வதன் மூலம் உங்களது தேவை என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொண்டு உங்களுக்கு விளம்பரங் களைக் காட்டும் ஃபேஸ்புக். சரியான பார்வையாளர்களுக்கு விளம்பரங் களை எடுத்துச் செல்வதால், நிறுவனங்களும் ஃபேஸ்புக்கில் விளம்பரம் தருவதையே விரும்பும். இதில் கூட்டிக் கழித்து பார்க்கக்கூட ஒன்றும் கிடையாது. உங்களைப் பற்றி எந்த அளவுக்கு நன்றாகத் தெரிகிறதோ, அந்த அளவுக்கு ஃபேஸ்புக்கினால் வருமானம் ஈட்ட முடியும். ஃபேஸ்புக் என்றில்லை கிட்டத்தட்ட அனைத்து டிஜிட்டல் சேவைகளும் இந்த வேலையைத்தான் பார்க்கின்றன. ஆனால், தொடர்ந்து ஏதேனும் சர்ச்சையில் சிக்குவது ஃபேஸ்புக்தான். ஏனென்றால் ஃபேஸ்புக் அளவுக்கு டேட்டா எந்த நிறுவனத்திடமும் கிடையாது.



சரி, இந்தக் கதையெல்லாம் இப்போது எதற்கு என்கிறீர்களா? ஃபேஸ்புக்குக்கு சொந்தமான மெசேஜிங் சேவையான வாட்ஸ்அப்பை சுற்றிக் கடந்த சில நாள்களாகப் பல விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பாப்-அப் மெசேஜ் வந்திருக்கும். அதன் பிரைவசி பாலிசியையும் பயன்பாட்டு விதிகளையும் (Privacy Policy, Terms and Conditions) மாற்றுவதாக அதில் குறிப்பிட்டிருந்தது வாட்ஸ்அப். அதற்கு ஓகே சொல்லா விட்டால், பிப்ரவரி 8-ம் தேதிக்குப் பிறகு, வாட்ஸ்அப்பைப் பயன்படுத்த முடியாது என மிரட்டியது வாட்ஸ்அப். இதனால் தான் அனைவரின் ஃபோகஸும் வாட்ஸ்அப் பக்கம் திரும்பியது.



வாட்ஸ்அப் மற்றும் அதன் தாய் நிறுவனமான ஃபேஸ்புக்கைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்று வணிகர் கூட்டமைப்பான CAIT மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத்திடம் கோரிக்கை வைக்கும் அளவுக்கு பிரச்னை பெரிதானது. இவ்வளவு பூதாகரமாக இந்த பிரச்னை வெடிக்கும் என வாட்ஸ்அப் எதிர்பார்த்திருக்காது. இந்தியா மட்டுமல்ல, உலகமெங்கும் இதே நிலைதான். பலரும் சிக்னல், டெலிகிராம் போன்ற மாற்றுச் சேவைகளுக்கு மாறத் தொடங்கி யிருக்கின்றனர். வாட்ஸ்அப்பும் முடிந்தளவு புதிய பிரைவசி கொள்கைகளில் சிக்கல் எதுவும் இல்லை என விளக்கப் பார்க்கிறது. செய்தித்தாள்களில் முழுப்பக்க விளம்பரங்கள் கொடுக்கிறது. வாட்ஸ்அப்பில் வாட்ஸ்அப்பே ஸ்டேட்டஸ் வைக்கும் காமெடி எல்லாம் நடந்தேறியிருக்கிறது.



ஆனால், உண்மையைச் சொல்ல வேண்டும் என்றால், புதிதாக இதில் பயப்பட ஒன்றுமே இல்லை. ஏற்கெனவே சத்தமில்லாமல் செய்து கொண்டிருந்த விஷயங்களை இன்னும் விரிவாகவும் வெளிப் படையாகவும் சொல்லியிருக்கிறது வாட்ஸ்அப். இதற்குத் தங்களைப் பாராட்டுவார்கள் என்றுதான் நினைத்திருக்கும் வாட்ஸ்அப். புதிதாகக் கொண்டுவரப் பட்டிருக்கும் பணப்பரிவர்த்தனை சேவையான ‘வாட்ஸ்அப் பே’-வுக்குத் தேவையான சில கொள்கைகளைச் சேர்த்திருக் கிறார்கள். ‘தேவைப்பட்டால் ஃபேஸ்புக்கின் மற்ற தயாரிப்பு களுடனும் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களுடனும் உங்கள் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்’ என்றிருக்கிறார்கள். ஃபேஸ்புக் அதன் சேவைகளை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியில் இருக்கிறது. அதுதான் மக்கள் அச்சம் கொள்ளக் காரணம்.