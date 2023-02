தமிழக அரசின் மின்சார வாகனக் கொள்கை 2023... மாற்றங்களைக் கொண்டுவருமா?

தேசிய அளவில் இந்தியாவில் 2015-ல் FAME (Faster Adoption and Manufacture of Electric and Hybrid Vehicles) கொள்கை அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தக் கொள்கை மின்சார வாகனத் (electric vehicle – EV) த‌யாரிப்பாளர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை ஊக்குவிக்கும் குறிக்கோளுட‌ன் அமல்படுத்தப்பட்டது. தயாரிப்பாளர்க‌ளுக்கும் சார்ஜ் செய்யும் நிலையங்க‌ளுக்கும் மானியங்கள் அளிக்கப்பட்டன. வாகனம் வாங்குவோருக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டது.