`போராடினால் ஒரு பொற்காலம் உண்டு!' - ஓப்ரா வின்ஃப்ரேவின் வாழ்க்கை சொல்வது என்ன?

சிறுவயதிலேயே இவர் பண்ணையில் `பார்வையாளர்’களாக இருந்த விலங்குகளுக்கு முன் நடிக்க ஆரம்பித்தார். பாட்டியின் கடுமையான வழிகாட்டுதலின் பேரில் தனது இரண்டரை வயதிலேயே படிப்பதற்குக் கற்றுக்கொண்டார். இவர் தனது இரண்டாவது வயதிலேயே தேவாலயக் கூட்டம் ஒன்றில் `When Jesus rose on Easter Day’ பற்றி பேசினார். அதன்பின் அவர் பள்ளியில் சேர்ந்த முதல் நாளன்று தனது ஆசிரியருக்கு, நான் முதல் கிரேடு படிக்கத் தகுதியுள்ளவள் எனக் கடிதம் எழுதினார். அந்த வருடத்திற்குப் பின் அவர் மூன்றாவது கிரேடுக்கு உயர்வு பெற்றார்.

1985-ம் ஆண்டு, வின்ஃப்ரேயை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பார்த்த குயின்ஸி ஜோன்ஸ், இயக்குநர் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க்குடன் இணைந்து தயாரிக்கும் தனது படத்துக்கு ஏற்ற நடிகையாக இவர் இருப்பார் என நினைத்தார். அந்தப் படம் ஆலிஸ் வாக்கரின் நாவலான `தி கலர் பர்பிள்’-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். அதுவரை அவருடைய நடிப்பு அனுபவம் என்பது 1978-ம் ஆண்டு ஆஃப்ரிகன் அமெரிக்கன் தியேட்டர் ஃபெஸ்டிவலின்போது அவர் மட்டும் பங்கேற்று நடித்த (one woman show) `தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் ப்ளாக் விமென் த்ரூ ட்ராமா & சாங்க்’ (The history of black women through drama and song) என்கிற நாடகங்கள் மட்டும்தான்.