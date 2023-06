வெற்றியைத் தேடித் தரும் பக்கா நெட்வொர்க்கை ஏற்படுத்திக்கொள்வது எப்படி?

‘‘மற்றவர்களுடன் தொடர்பில் இருத்தல், மற்றவர்களுடன் இணைந்திருத்தல், மற்றவர் களுடன் ஒத்துழைத்தல் என்கிற மூன்றும் வெற்றிக்கு வழிவகை செய்யும் விஷயங்கள் ஆகும். இதுவரை பலரும் உங்களிடம் ‘நல்ல நெட்வொர்க்கை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்; அது உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம்’ என்று கூறியிருப்பார்கள். இதைக் கேட்டவுடன் ‘அட, இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கிறதே..!’ என்று துள்ளிக் குதித்து, நெட்வொர்க் செய்யக் கிளம்பிய நபரா நீங்கள்? அல்லது, செய்கிற வேலையைப் பார்க்கவே நேரமில்லை. இதில் மற்றவர் களுடன் நெட்வொர்க் செய்து நேரத்தை வீணடித்தால் பிழைப்புக்கே திண்டாட்ட மாகிவிடும் என்று கூறி வேலையில் மூழ்கிய நபரா நீங்கள்?

எந்த விதமான நபராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான். உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்பதை விட, உங்களுக்கு யாரைத் தெரியும் என்பதே உங்கள் முன்னேற்றத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்கிற ஒரு விஷயம்’’ என ஆரம்பித்து, நெட்வொர்க்கின் முக்கியத்துவத்தையும், அதில் உள்ள முக்கியமான சூட்சுமங்களையும் விளக்க மாக எடுத்துச் சொல்கிறது ‘இட்ஸ் ஹு யு நோ’ (It’s Who You Know) என்கிற புத்தகம். ஜானைன் கார்னர் என்கிற ஆஸ்திரேலியாவைச் சார்ந்த பெண்மணி எழுதிய புத்தகம் இது.