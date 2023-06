Doubt of Common Man: IAS, IPS தேர்வுகளை யாரெல்லாம் எழுத முடியும்? | ஒரு முழுமையான வழிகாட்டல்

8. 6 மற்றும் 7 தாள்களுக்கு வேளாண்மை (Agriculture), கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை அறிவியல் (Animal Husbandry and Veterinary Science), மானுடவியல் (Anthropology), தாவரவியல் (Botany), வேதியியல் (Chemistry), கட்டிடவியல் பொறியியல் (Civil Engineering), வணிகம் மற்றும் கணக்குப்பதிவியல் (Commerce and Accountancy), பொருளியல் (Economics), மின்னியல் பொறியியல் (Electrical Engineering), புவியியல் (Geography), நிலவியல் (Geology), வரலாறு (History), சட்டம் (Law), மேலே பட்டியலிடப்பட்ட மொழிகளில் ஒன்றின் இலக்கியம் (Literature of any one of the languages listed above), மேலாண்மை (Management), கணிதம் (Mathematics), இயந்திரவியல் பொறியியல் (Mechanical Engineering), மருத்துவ அறிவியல் (Medical Science), மெய்யியல் (Philosophy), இயற்பியல் (Physics), அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பன்னாட்டு உறவுகள் (Political Science and International Relations), உளவியல் (Psychology), பொது நிர்வாகம் (Public Administration), சமூகவியல் (Sociology), புள்ளியியல் (Statistics), உருது (Urdu), விலங்கியல் (Zoology) எனும் விருப்பப் பாடங்களின் பட்டியலிலிருந்து ஒரு பாடத்தில் இரண்டு தாள்களைத் தேர்வு செய்திட வேண்டும். இந்தத் தாள்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 250 மதிப்பெண்கள் வீதம் இரு தாள்களுக்கு மொத்தம் 500 மதிப்பெண்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.