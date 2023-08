AI யுகம் நம் கரியருக்கு `ஆப்பு’ வைக்குமா? - பரவும் அச்சமும், தீர்வும்!

மெக்கென்சி குளோபல் இன்ஸ்டிட்யூட் ( McKinsey Global Institute) என்ற நிறுவனம் சமீபத்தில் ஓர் ஆய்வு முடிவுகளை வெளியிட்டது. ‘ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ அண்ட் ஃப்யூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் இன் அமெரிக்கா’ (Generative AI and the Future of Work in America) என்ற தலைப்பிலான அந்த ஆய்வு, அமெரிக்காவில் வேலை வாய்ப்புச் சந்தையில் செயற்கை நுண்ணறிவு ஏற்படுத்தக் கூடிய தாக்கங்களை விவரித்திருக்கிறது. அதன்படி, அமெரிக்காவின் பல்வேறு துறைகளில் 2030-ல் 30 சதவீத பணி நேரத்தை ஏஐ வழி ஆட்டோமேஷன் பார்த்துக் கொள்ளும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கோடிக்கணக்கானோருக்கு வேலை இழப்பு ஏற்படுவதோடு, அவர்கள் பழக்கப்படாத புதிய துறை சார்ந்த வேலைக்கு மாற வேண்டிய நிலை வரும் என்கிறது அந்த ஆய்வறிக்கை.