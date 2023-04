மனப்பதற்றம் உங்களுக்கு ஏன் வருகிறது, எப்படி வெளிவருவது..? - செல்ஃப் டெவலப்மென்ட் புக்ஸ்

‘‘இன்றைக்கு பெரும்பாலானவர்கள், மனப்பதற்றத்துடனேயே (Anxiety) இருக் கின்றனர். எல்லாவிதமான வயதினருமே எதிர்காலத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் குறித்த ஒருவிதமான மனப்பதற்றத்துடனே நடமாடி வருகின்றனர். மன அமைதியின்மையும் மனச்சோர்வுமே மனப்பதற்றத்தின் அறிகுறியாகும்” என்கிறார் மும்பையைச் சார்ந்த கிளினிக்கல் சைக்காலஜி துறையில் 16 வருடத்துக்கு மேல் அனுபவம்கொண்ட சோனாலி குப்தா. இவர் எழுதிய ‘ஆங்சைட்டி: ஓவர் கம் இட் அண்ட் லிவ் வித்தவுட் ஃபியர்’ (Anxiety: Overcome It and Live without Fear) என்ற புத்தகத்தில் மனப்பதற்றம் ஏன் உருவாகிறது, எப்படி அதிலிருந்து மீள்வது என விளக்குகிறார்.