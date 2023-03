சிறுதொழில் நிறுவனங்கள் தோல்வியைத் தவிர்க்கும் வழிகள்! - செல்ஃப் டெவலப்மென்ட் புக்ஸ்

‘‘அமெரிக்காவில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப் படும் சிறு நிறுவனங்களில் கிட்டத்தட்ட 25% முதலாண்டிலேயே தோல்வி அடைந்துவிடு கின்றன. முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 45% நிறுவனங்கள் காணாமல் போய்விடுகின்றன. அமெரிக்காவில் மட்டும் 3.3 கோடி அளவுக்கு சிறு நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. சிறு தொழில்களின் தோல்வியானது மிகப் பெரிய பாதிப்பை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் வல்லமை கொண்டதாக இருக்கிறது. இந்த முக்கியத்துவத்தை மனதில் கொண்டே சிறு தொழில் தோல்வி அடையாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைச் சொல்லும் இந்தப் புத்தகத்தை எழுதியுள்ளேன்’’ என்கிறார் ‘ஹவ் டு குரோ யுவர் ஸ்மால் பிசினஸ்’ (How to Grow Your Small Business) என்ற புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் எழுதிய டொனால்டு மில்லர். இவர் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர்.