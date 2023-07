அழுத்தும் வேலை... கருகும் வாழ்க்கை... மீண்டெழும் வழிகள்..! - செல்ஃப் டெவலப்மென்ட் புக்ஸ்

இன்றைக்குப் பலரும் மிக எளிதில் பாதிக்கப்படுவது, வேலைப்பளு அல்லது வேலை நெருக்கடி யால்தான். இதனால் ‘பர்ன் அவுட்’ (Burn out) என்கிற பாதிப்புக்கு உள்ளாகி, எதையும் உருப்படியாகச் செய்யும் திறன் இல்லாதவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள்.



‘பர்ன் அவுட்’ என்றால் என்ன, எதனால் ஒருவருக்கு அந்த நிலை உருவாகிறது, யாரெல்லாம் அந்த நிலையை அடைகின்றனர், அது நம்மை செயலற்றவராக ஆக்கும்முன் தடுத்து நிறுத்துவது எப்படி என்பதைப் பற்றி மிக எளிமை யாகவும் விளக்கமாகவும் சொல்கிறது ‘தி புக் ஆஃப் பர்ன் அவுட்’ (The Book of Burnout) என்ற புத்தகம்.



ஆஸ்திரேலியாவைச் சார்ந்த பெவ் ஐஸ்பெட் இந்தப் புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்.